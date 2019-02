I edycja Agro Days – Dni Hodowcy 2017 za nami

14 i 15 października w Warszawie odbyła się I edycja Agro Days. Dni Hodowcy 2017. Podczas wydarzenia odbyły się liczne warsztaty i konferencje, a swoją ofertę przedstawiło 76 firm branży hodowlanej z kraju i zagranicy. W spotkaniu wzięło udział ponad 3000 uczestników.

Agro Days. Dni Hodowcy 2017 dla wielu odwiedzających były szansą na poszerzanie wiedzy, udział w praktycznych warsztatach oraz wymianę doświadczeń na temat hodowli bydła, trzody i drobiu. I choć to pierwsza edycja wydarzenia, to już spotkała się z dużym zainteresowaniem ze strony wystawców, ekspertów i, co najważniejsze, hodowców. Spotkanie stworzyło także okazję na nawiązanie cennych relacji biznesowych. Organizatorem wydarzenia była firma De Heus, która od wielu lat angażuje się w wydarzenia wspierające rozwój polskich hodowców.

– Ogromnie cieszy nas wysoka frekwencja. Formuła naszego spotkania wyraźnie pokazała, że hodowcy szukają praktycznej wiedzy. Pod tym względem nic nie zastąpi spotkania na żywo. Mam nadzieję, że Agro Days na stale zapisze się w kalendarzu polskich hodowców, a my wszyscy spotkamy się ponownie na kolejnej edycji – mówi Adam Zaleski, dyrektor generalny De Heus Polska.

Podczas dwudniowego spotkania uczestnicy rozmawiali o najważniejszych wyzwaniach branży hodowlanej.

Wydarzenie zainaugurowała konferencja pt. „Made in Poland – jak wykreować modę na polskie produkty. Polska żywność – szanse i perspektywy”. Udział w debacie wzięli: Łukasz Dominiak – Dyrektor Generalny Krajowej Rady Drobiarstwa, Leszek Hądzlik – Prezydent Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka, Michał Koleśnikow – Dyrektor Departamentu Analiz Ekonomicznych, Sektorowych i Rynków Rolnych w BGŻ BNP Paribas, Witold Obidziński – Dyrektor Regionu Europy Centralnej i Pd.-Wsch. w De Heus, Andrzej Romaniuk – Główny Inspektor Inspekcji Jakości Handlowej Produktów Rolno-Spożywczych oraz Witold Strobel – dyrektor generalny Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

W trakcie debaty rozmawiano m.in. o tym, jak postrzegana jest polska żywność w kraju i za granicą. Zdaniem panelistów – rodzime produkty mają wszelkie podstawy do tego, by znakomicie sobie radzić poza Polską. Producenci oferują bowiem bardzo dobrą jakość w konkurencyjnej cenie. Aby rozwijać się dalej, konieczne jest wypracowanie wyraźnej strategii i marki parasolowej. Równie ważne jest kształtowanie wewnętrznego popytu na polską żywność. W tym celu należy stworzyć narzędzia, które pozwolą łatwo odróżnić polskie produkty od zagranicznych. Podczas dyskusji poruszono także zagadnienia związane z zakazem stosowania pasz pochodzących z roślin modyfikowanych genetycznie oraz z przyszłością polskich gospodarstw. Debacie towarzyszyła prezentacja najważniejszych wniosków z badania przeprowadzonego wśród polskich konsumentów przez firmę De Heus.

Mnóstwo praktycznej wiedzy

Po zakończeniu debaty rozpoczęły się wykłady, warsztaty i prezentacje sektorowe. W sektorze bydła rozmawiano m.in. o praktycznych aspektach zarządzania stadem, które jest kluczem do wysokiej produkcji, o tym, jak opłacalnie produkować mleko z wykorzystaniem programu Margin Monitor Milk, czy o ekonomice i higienie hodowli bydła w kontekście programu ograniczenia antybiotyków. Swoimi doświadczeniami dzieli się hodowcy, m.in. Jan Arendt Hendriks, Dominik Wołejko, Wojciech Grabowski, Agata i Marcin Łobaczowie. W strefie warsztatowej uczestnicy mogli poznać praktyczne wskazówki na temat prawidłowej budowy i wyposażenia obory, uzyskać wiedzę na temat precyzyjnego żywienia, czy higieny i profilaktyki chorób. Odbył się również przegląd systemów zarządzania stadem i robotami udojowymi. Dużą popularnością cieszyło się także stoisko firmy De Heus poświęcone korekcji racic.

Licznie odwiedzany był sektor drobiu, gdzie uczestnicy mogli dowiedzieć się więcej o przyszłości drobiarstwa w Polsce i na świecie, modelach integracji zwierzęcej, a także o finansowaniu branży drobiarskiej w kontekście zagrożenia ptasią grypą. W strefie warsztatowej każdy uczestnik mógł przejść przez ścieżkę edukacyjną odpowiedzialnego hodowcy i poznać tajniki związane z przygotowaniem obiektu do wstawienia, żywieniem, weterynarią, nioskami reprodukcyjnymi, genetyką, innowacjami w zarządzaniu fermą, budownictwem i wyposażeniem obiektów, integracją, ubojnią oraz certyfikatami jakości.

Równie bogaty w wydarzenia i wiedzę był sektor trzody. Hodowcy i eksperci rozmawiali o genetyce jako kluczowym czynniku efektywnej produkcji świń, inwestycjach, zwiększaniu produkcyjności loch, czy płynnym żywieniu. W strefie warsztatowej skupiono się na systemie kubkowym i dokarmianiu prosiąt, a także zaprezentowano kojce porodowe, instalacje do płynnego żywienia oraz zasady bioasekuracji w praktyce, dzięki specjalnie przygotowanej na wydarzenie instalacji.

Cześć zagadnień w trakcie Agro Days poświecono również obiektom inwentarskim. Odwiedzający zapoznali się z obowiązkami w zakresie ochrony środowiska, dowiedzieli się, o czym należy pamiętać przy projektowaniu obory, a także poznali procedury w zakresie budownictwa inwentarskiego.

Wyjątkowa premiera

W trakcie Agro Days odbyła się również premiera wyjątkowego widowiska: „Daj krowie w żłobie, ona da i Tobie”. W roli głównej wystąpili doradcy żywieniowi De Heus oraz partnerzy Agro Days. Spektakl z przymrużeniem oka pokazał, jak ważne w hodowli bydła jest zagwarantowanie krowom odpowiednich warunków, w tym właściwego żywienia, komfortu, higieny, rozrodu i doju. W trakcie inscenizacji widzowie przekonali się, jak troska o dobrostan sprawia, że krowa odwdzięcza się wieloma laktacjami, dobrą wydajnością, zdrowymi cielętami, czyli daje dobre wyniki produkcyjne, a więc i finansowe.

Źródło: De Heus