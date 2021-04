E–rolnictwo: czy większość spraw załatwimy niebawem bez urzędników?

Ministerstwo Rolnictwa chce na portalu Gov.pl utworzyć osobną podstronę poświęconą działaniom na rzecz rolnika w ramach tzw. „Okienka dla rolnika”. Aplikacja ta ma być skoncentrowanym źródłem wiedzy i miejscem załatwienia różnych spraw przez rolników.

– Chcemy, aby z jednego miejsca, jednym loginem i hasłem, np. przez profil zaufany, mieszkaniec obszarów wiejskich mógł w prosty sposób załatwić wiele spraw w zakresie rolnictwa – mówi minister rolnictwa i rozwoju wsi Grzegorz Puda.

Poprzez integrację różnych systemów i baz danych poszczególnych instytucji, rolnik nie będzie musiał podawać wielu informacji, ponieważ te będą pozyskiwane automatycznie do wniosku, który będzie miał zamiar złożyć. Według resortu rolnictwa pozwoli to ograniczyć do niezbędnego minimum ilość wykonywanych czynności oraz zaoszczędzić czas na załatwienie konkretnej sprawy.

– Dodatkowo planujemy uprościć i usprawnić niektóre już teraz udostępniane usługi świadczone przez nasze jednostki Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego czy poszczególne Inspekcje. 15 kwietnia 2021 roku zostało zawarte stosowne porozumienie pomiędzy zaangażowanymi instytucjami, które pozwoli na opracowanie i udostępnienie wybranych usług cyfrowych dla rolnika w ramach tzw. „Okienka dla Rolnika”. Oprócz MRiRW oraz KPRM w projekt zostały zaangażowane również Jednostki Podległe i Nadzorowane Ministerstwu tj.: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, Główny Inspektorat Weterynarii, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych oraz Państwowa Inspekcją Ochrony Roślin i Nasiennictwa – informuje Biuro Prasowe MRiRW.

Jak się dowiedzieliśmy w ramach “Okienka dla Rolnika” na chwilę obecną zostały wybrane kilka usług, które MRiRW chce wdrożyć w ciągu 1-1,5 roku. Będą to usługi, które zastąpią dotychczasową papierową formę wniosków formą elektroniczną i będą dotyczyły wniosku: o zwrot podatku akcyzowego od paliwa rolniczego, rolniczego handlu detalicznego (RHD), zgłoszenia do KRUS umów dzierżawy, wniosku o wypłatę zawieszonej części emerytury (renty), zgłaszanie umów cywilnoprawnych, wniosku o dopłatę do materiału siewnego, wniosek o ocenę polową materiału siewnego oraz materiału szkółkarskiego, wpisu do Rejestru Podmiotów Nadzorowanych oraz systemu obsługi producentów ekologicznych.

Dodatkowo, w ramach Porozumienia (poza wydzieloną strefą „Okienka dla Rolnika”) planowane jest modyfikacja systemu eRecepty na potrzeby leczenia zwierząt. Rozszerzenie systemu eRecepta, który jest częścią Internetowego Konta Pacjenta (IKP – pacjent.gov.pl), o recepty wydawane przez lekarzy weterynarii. Jak zaznacza resort rolnictwa dzięki rozszerzeniu będzie można pobrać, przeglądać, a przede wszystkim realizować recepty wystawione przez lekarza weterynarii.

A jakie jest zdanie rolników na oferowane im e-usługi? Z tego co usłyszeliśmy, wielu z nich ma nadzieje, że aplikacja ta będzie bardziej dopracowana niż e-wniosek.