Dzisiaj wchodzi bezterminowy zakaz importu zbóż z Ukrainy

Rozporządzenie w sprawie zakazu przywozu z Ukrainy produktów rolnych zostało skierowane do podpisu Ministra Rozwoju i Technologii. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 16 września 2023 r.

Rozporządzenie ustanawia zakaz przywozu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej produktów rolnych pochodzących z terytorium Ukrainy wymienionych w załączniku do rozporządzenia, z wyłączeniem tranzytu zewnętrznego pod warunkiem, że tranzyt ma się zakończyć w portach morskich w Gdańsku, Gdyni, Świnoujściu, Szczecinie lub Kołobrzegu lub poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Zakazem objęto produkty rolne, które zostały objęte rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2023/1100 z dnia 5 czerwca 2023 r. wprowadzającym środki zapobiegawcze dotyczące niektórych produktów pochodzących z Ukrainy, obowiązującym do 15 września 2023 r., a także makuchy i śrutę rzepakową, otręby i śrutę z pszenicy i kukurydzy, mąkę z pszenicy zwyczajnej.

Jak napisano w uzasadnieniu, „przedłużenie zakazu importu niektórych produktów z Ukrainy do Polski jest niezbędne,ponieważ ewentualne przywrócenie importu po 15 września 2023 r. spowoduje powrót do sytuacji sprzed wprowadzenia zakazu importu w postaci destabilizacji rynku w Polsce. Istnieje realne zagrożenie, że polscy rolnicy, ze względu na ogromny napływ tańszymi ww. produktami z Ukrainy, porzucą uprawę zbóż i rzepaku, co w niedługiej przyszłości zagrozi bezpieczeństwu żywnościowemu Polski i uzależni nasz kraj od importu podstawowych produktów rolnych. Nawet dalsza znacząca poprawa funkcjonowania korytarzy solidarnościowych nie powstrzyma podmiotów działających na wolnym rynku w państwach graniczących z Ukrainą od zakupu tanich zbóż, rzepaku i słonecznika, a tym samym gromadzenia się historycznie wysokich nadwyżek zbóż w Polsce. Decydują o tym względy ekonomiczne przedsiębiorstw przetwarzających zboża, rzepak i słonecznik w kraju, a także wysokie koszty transportu na duże odległości ukraińskiego ziarna na zachód Europy lub do krajów trzecich.

Dotychczasowa praktyka pokazuje, że eksporterzy ukraińskich zbóż będą szukać najbliższych, najprostszych i najtańszych możliwości zbytu zboża, a przetwórcy w Polsce będą z tej możliwości korzystać.

O konieczności przedłużenia zakazu powinien stanowić fakt, że po wprowadzeniu unijnego zakazu importu ukraińskich zbóż m.in. do Polski, zwiększył się tranzyt ukraińskiego zboża przez Polskę (ponad 2-krotnie). Niemniej jednak potrzebne są dalsze działania we współpracy z pozostałymi państwami i instytucjami UE w celu jego intensyfikacji, tak aby zagospodarować potencjał wywozowy ukraińskich zbóż i rzepaku przez polską granicę.

Natomiast eksport zbóż z Polski pozostaje utrudniony, ponieważ na światowym rynku zbóż panuje duża konkurencja a kraje eksporterskie rywalizują o rynki zbytu. W ostatnim czasie handel pszenicą jest zdominowany m.in. przez Rosję, która wprowadza na rynek duże ilości taniego ziarna, co znacząco ogranicza możliwości zbytu ziarna na rynki światowe.

Ponadto należy wskazać, że Ukraina ma duży potencjał eksportowy. Podniesiono prognozy tegorocznych zbiorów zbóż oraz roślin oleistych o kolejne 3,7 mln ton do 80,5 mln ton (wzrost o 6,7 mln ton w stosunku do roku ubiegłego). Równocześnie eksport z Ukrainy w bieżącym sezonie szacowany jest na 49 mln ton. Tegoroczne zbiory ukraińskiej pszenicy szacowane są na 22 mln ton, o 1,8 mln ton więcej niż przed rokiem. Zbiory ukraińskiej kukurydzy mogą wynieść 28 mln ton (o 0,7 mln ton mniej niż rok wcześniej), a jęczmienia podobnie jak przed rokiem 5,8 mln ton. Zbiory rzepaku wyniosą ok. 4,2 mln ton i będą o17 % wyższe niż rok wcześniej.

Powyższe dane wskazują, że pomimo toczących się tragicznych wydarzeń, Ukraina wciąż jest liczącym się graczem na rynku zbóż i rzepaku oraz dużym ich eksporterem.

W związku z wyżej wymienionymi utrudnieniami, wysokimi kosztami logistycznymi i zagrożeniami, jakie mogą zaistnieć dla polskiego bezpieczeństwa żywnościowego, została podjęta decyzja o wydaniu przedmiotowego rozporządzenia”.