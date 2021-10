Dzisiaj obchodzimy Dzień Kobiet Wiejskich

Dziś tj. 15 października obchodzimy Dzień Kobiet Wiejskich, upamiętniający ich wkład w społeczeństwo i podnoszący świadomość roli, jaką odgrywają.

– Kobiety na obszarach wiejskich często mają utrudniony dostęp do rynku pracy, inwestycji i szkoleń. Ponadto brak infrastruktury i usług często stawia je w gorszej sytuacji niż kobiety na obszarach miejskich. Rolnictwo było stereotypowo sektorem zdominowanym przez mężczyzn, jednak kobiety, jako właściciele, pracownicy lub współpracujące małżonki, zawsze odgrywały ważną, choć często niewidoczną rolę – mówi Lotte Folkesson, przewodnicząca komitetu kobiet Copa – Cogeca.

Według Copa – Cogeca największej unijnej organizacji rolniczej wciąż pozostaje wiele do zrobienia, nie tylko po to, aby rolnictwo stało się atrakcyjną ścieżką kariery, ale także po to, by wspierać przedsiębiorczość prowadzoną przez kobiety na obszarach wiejskich.

Po raz pierwszy, jak zaznacza Copa – Cogeca równouprawnienie płci jest jednym z celów planów strategicznych Wspólnej Polityki Rolnej, które będą wymagały od wszystkich państw członkowskich określenia i stawienia czoła wyzwaniom.

– Mówimy o zielonej i cyfrowej transformacji jako szansach dla kobiet, ale musi to być poparte konkretnymi środkami zarówno w zakresie polityki, infrastruktury, jak i budżetu. Wszyscy mamy do odegrania rolę w równości płci. Jako organizacje rolników i spółdzielnie musimy zapewnić, że sami będziemy włączać wszystkich pracujących w rolnictwie i leśnictwie. Możemy zadać sobie pytanie, czy robimy wystarczająco dużo, aby wspierać zaangażowanie kobiet-rolników na wszystkich poziomach naszego sektora. Musimy pokazać różnorodność rolnictwa UE, a żeby to zrobić, musimy pokazać różnorodność jego siły roboczej. Razem możemy pracować na rzecz lepszego jutra dla europejskich kobiet wiejskich i rolników – dodaje Lotte Folkesson.