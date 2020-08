Dzisiaj burze możliwe w całym kraju

W poniedziałek Polska znajdzie się w rejonie oddziaływania chłodnego frontu atmosferycznego mającego tendencję do zafalowań. Masa powietrza w pobliżu frontu i przed nim będzie cechować się niedużą niestabilnością, w związku z czym niewykluczone są burze.

Na omawianym obszarze prognozowana jest nieduża chwiejność (CAPE do 200-400 J/kg). W ciągu dnia możliwy jest rozwój chmur Cb, część z nich może być wbudowana we frontowe chmury warstwowe. Chmury konwekcyjne mogą przynosić lokalne burze, których liczba i intensywność będzie jednak niewielka (burze prawdopodobnie pojawią się tylko w niektórych regionach). Miejscami mogą one przynieść silniejszy wiatr i przelotne opady. Największe szanse ich rozwoju przypadają na godziny popołudniowe i wieczorne, ale na południu kraju możliwe są też w nocy.

Źródło: Polscy Łowcy Burz