Dziś Światowy Dzień Żywności

Dziś tj. 16 października obchodzimy Międzynarodowy Dzień Żywności proklamowany przez FAO w 1979 roku, w rocznicę utworzenia Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa w 1945 roku.

Jego celem jest pogłębianie świadomości opinii publicznej na temat globalnych problemów żywnościowych oraz wzmocnienie poczucia solidarności w walce z głodem i niedożywieniem. Hasłem tegorocznej kampanii jest „Produkuj, dostarczaj żywność, otaczaj ochroną. Razem. Nasze działania są naszą przyszłością”.

Światowy kryzys zdrowotny związany z COVID-19 stał się czasem refleksji nad rzeczami, które cenimy i nad naszymi najbardziej podstawowymi potrzebami. Te niepewne czasy sprawiły, że wielu z nas na nowo odkryło fakt że, to co niektórzy uważają za coś oczywistego dla innych jest trudne do zdobycia: żywność.

– Tegoroczny Światowy Dzień Żywności wzywa do globalnej solidarności, aby pomóc wszystkim populacjom, a zwłaszcza tym najsłabszym, wyjść z obecnego kryzysu oraz zwiększyć elastyczność i odporność systemów żywnościowych. Tak, aby systemy te mogły wytrzymać rosnącą zmienność oraz znaczące zmiany klimatyczne, zapewnić niedrogie i zrównoważone źródło pożywienia dla wszystkich, a także przyzwoite źródła utrzymania dla pracowników systemu żywnościowego. Będzie to wymagało poprawy systemów ochrony socjalnej, jak również wykorzystania nowych możliwości oferowanych przez cyfryzację i handel elektroniczny, ale także wdrożenia bardziej zrównoważonych praktyk rolniczych, które pozwolą chronić zasoby naturalne Ziemi, nasze zdrowie i klimat – informuje Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych.

Jak ustaliliśmy w tym roku zdecydowano się na świętowanie przede wszystkim za pośrednictwem internetu oraz przy wykorzystaniu serwisów społecznościowych. Szczegóły kampanii oraz wydarzenia towarzyszące obchodom znajdują się na stronie internetowej Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa – FAO.