Dziś startuje nabór wniosków o pomoc dla rolników, którzy ponieśli straty w wyniku deszczu nawalnego lub powodzi

Od 9 grudnia rolnicy, którzy w 2024 r. ponieśli straty w uprawach w wysokości co najmniej 30 proc. i szkody te powstały w wyniku deszczu nawalnego lub powodzi, będą mogli ubiegać się pomoc. Wsparcie będzie można otrzymać do powierzchni zniszczonych upraw, ale także na opłacenie trzeciej i czwartej raty podatku rolnego za 2024 r.

Wnioski można będzie składać do 31 stycznia 2025 r. wyłącznie za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych ARiMR na formularzach dostępnych od 9 grudnia na stronie Agencji. Wsparcie będzie udzielane według kolejności złożenia dokumentów.

Kto może ubiegać się o pomoc?

O pomoc może ubiegać się rolnik, który ma nadany numer identyfikacyjny, prowadzi działalność jako mikro-, małe albo średnie przedsiębiorstwo, a w jego gospodarstwie rolnym powstały straty w uprawach spowodowane wystąpieniem w 2024 r. deszczu nawalnego lub powodzi.

Szkody te musiały zostać oszacowane przez komisję i wynieść powyżej 30 proc. średniej rocznej produkcji roślinnej w gospodarstwie. Co bardzo ważne, wsparcie przysługuje rolnikowi, który nie składał wniosku o pomoc do powierzchni upraw zniszczonych w wyniku powodzi, w związku z którą wprowadzono stan klęski, nie ubiegał się także o wsparcie z tytułu przymrozków wiosennych, huraganu, gradu lub deszczu nawalnego, które wystąpiły do 10 września 2024 r. Nie starał się również wcześniej o pomoc na spłatę III i IV raty podatku rolnego.

Jaka będzie wysokość pomocy?

Stawka dopłaty do powierzchni zniszczonych upraw wynosi:

3 000 zł/ha upraw rolnych, na których w wyniku deszczu nawalnego lub powodzi wystąpiły szkody w wysokości co najmniej 70 proc. plonu; 2 000 zł/ha upraw rolnych, na których w wyniku deszczu nawalnego lub powodzi wystąpiły szkody w wysokości co najmniej 50 proc. i mniej niż 70 proc. plonu; 1 000 zł/ha upraw rolnych, na których w wyniku deszczu nawalnego lub powodzi wystąpiły szkody w wysokości co najmniej 30 proc. i mniej niż 50 proc. plonu.

Łączna wysokość pomocy nie będzie mogła przekroczyć 80 proc. kwoty obniżenia dochodu z produkcji roślinnej lub 90 proc. kwoty obniżenia dochodu z produkcji roślinnej dla gospodarstw rolnych położonych na obszarach ONW.

Źródło: ARiMR