Dziś rozpoczęła się wypłata zaliczek dopłat bezpośrednich. Do kiedy potrwa?

Dzisiaj, 17 października, rozpoczęła się wypłata zaliczek na poczet płatności bezpośrednich: w przypadku dopłat bezpośrednich wynoszą one 70% , w przypadku płatności obszarowych – 85% należnych dopłat.

Warto zauważyć, że, jak informuje Agencja Rozwoju i Modernizacji Rolnictwa, od 2019 r. polscy rolnicy otrzymują zaliczki na najwyższym dopuszczonym w Unii Europejskiej poziomie.

Zaliczki będą wypłacane na poczet wszystkich płatności bezpośrednich oraz przejściowego wsparcia krajowego, po kontrolach administracyjnych i kontrolach na miejscu – wymóg zakończenia kontroli wynika z przepisów UE.

W przypadku PROW zaliczki będą wypłacane dla:

poddziałania „Wsparcie na zalesianie i tworzenie terenów zalesionych” PROW 2014–2020;

działania „Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne” PROW 2014–2020;

działania „Rolnictwo ekologiczne” PROW 2014–2020;

działania „Płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami” PROW 2014–2020;

działania „Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne” PROW 2007–2013.

Środki przekazywane będą wyłącznie na konta wskazane przez rolników we wnioskach o wpis do ewidencji producentów, należy więc zwrócić uwagę na to, czy numery rachunków są aktualne: w przypadku nieaktualnego numeru rachunku pieniądze należne rolnikowi wrócą do Agencji.

W tegorocznej kampanii o dopłaty ubiega się 1,265 mln rolników; pula środków przeznaczonych na ten cel to ok. 16,96 mld zł.

Środki w ramach zaliczek będą wypłacane do końca listopada, 1 grudnia rozpocznie się realizacja pozostałych kwot płatności za 2022 r.