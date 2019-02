Dziesięć lat. Jeden Lider!

New Holland – po raz dziesiąty stanął na najwyższym podium i sięgnął po złoto.

Dziękujemy!

Znane są wyniki sprzedaży nowych ciągników rolniczych na polskim rynku.

Rok 2018 zakończył się dominacją marki New Holland, która została liderem po raz dziesiąty z rzędu, z wynikiem 1936 rejestracji nowych ciągników. Łącznie, w okresie od stycznia do grudnia, polscy rolnicy zarejestrowali 8860 nowych ciągników.

– Miniony rok, podobnie jak lata ubiegłe, nie był łaskawy dla branży rolniczej – mówi Adam Sulak, Business Director New Holland. – Fakt, że w bardzo wymagających warunkach rynkowych pozostajemy na pozycji lidera już po raz dziesiąty dowodzi, że maszyny New Holland cieszą się wysokim zaufaniem użytkowników i mają opinię niezawodnych partnerów w pracach polowych. Po raz kolejny udowodniliśmy, że nasze produkty doskonale sprawdzają się w warunkach rynku polskiego, mamy również świadomość, że w trudnym dla rolników okresie każda inwestycja musi być przemyślana dwukrotnie. We wrześniu ubiegłego roku świętowaliśmy piękny jubileusz 20-lecia obecności marki New Holland w Polsce, a dziś dzięki zaufaniu Klientów możemy zapisać kolejną ważną datę w naszej historii – podkreśla Adam Sulak.

– Od 20 lat marka New Holland działa w Polsce i przez połowę tego czasu pozostaje liderem rynku. To dzięki Wam, drodzy Klienci możemy dzisiaj mówić o sukcesie załogi i sieci dystrybucyjnej New Holland – dodaje.

Z przedstawionych danych Martin & Jacob Sp. z o.o. wynika, że w zeszłym roku sprzedano 8860 nowych ciągników rolniczych. Liczba sprzedanych maszyn podana została na podstawie rejestracji w Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców. Wyniki wskazują na wyraźne prowadzenie grupy liderów, wśród których należy wymienić marki: New Holland, John Deere, Kubota oraz Zetor. To właśnie tych czterech producentów łącznie zarejestrowało w tym roku 5190 ciągników, co stanowi 59% całego wolumenu rejestracji.

W ciągu minionych 10 lat, od kiedy marka New Holland zajmuje fotel lidera rynku wśród producentów ciągników rolniczych, 23.999 sztuk niebieskich ciągników znalazło swoich właścicieli w rodzimych gospodarstwach. W roku 2018 największą popularnością cieszyły się serie ciągników T7 – 454 sztuki,TD5 – 429 sztuki oraz T6 z ilością 223 sztuk zarejestrowanych sztuk.

– W nowym roku marka New Holland, będzie w dalszym ciągu walczyła o pozycję lidera rynku. Przewidujemy, że rynek ciągników będzie kształtował się na podobnym poziomie jak w roku ubiegłym, co może wiązać się z ogólną sytuacją gospodarczą w kraju i na świecie. Ewentualne możliwości uzyskania wsparcia finansowego przez rolników, ze środków unijnych, będą miały wpływ na ilość rejestrowanych nowych ciągników rolniczych w Polsce. Sądzimy, że procentowy rozkład sprzedaży ciągników z poszczególnych segmentów mocy nie ulegnie znaczącym zmianom i ciągniki średnich mocy będą wciąż wiodły prym, choć w roku 2018 zauważalny był znaczny progres w segmencie ciągników dużych mocy. Z punktu widzenia producentów maszyn rolniczych jest to prognoza raczej optymistyczna – mówi Łukasz Chęciński, Marketing Manager New Holland.

Źródło: New Holland