Dzień Pola HR Strzelce z BASF

Hodowla Roślin Strzelce i BASF po raz kolejny wspólnie zaprezentowały swoje największe osiągnięcia na polach. Tegoroczna edycja odbyła się 17 czerwca w Strzelcach k. Kutna. Ponad 1000 zwiedzających zobaczyło najpopularniejsze odmiany hodowli i rozwiązana BASF w zakresie ochrony roślin.

Dni Pola są doskonałą okazją dla rolników, aby bezpośrednio w warunkach polowych na poletkach pokazowych poznać najnowsze odmiany roślin, w tym odmiany zbóż, z których słynie Strzelecka Hodowla.

– Rośliny pokazały swój potencjał zwłaszcza w tak trudnych warunkach, jakie mieliśmy w tym sezonie – przez 2 miesiące spadło tylko 8 mm deszczu. Poletka nie były podlewane. Pokazaliśmy, w jaki sposób rośliny reagują na warunki klimatyczne w centralnej Polsce. W ostatnich latach niestety ten rejon cierpi na niedostatek wody. Zaprezentowaliśmy całą gamę odmian naszej hodowli, wszystkie produkty, które funkcjonują na rynku z naciskiem na nasze odmiany kluczowe – powiedział Marek Luty, dyrektor marketingu.

– Powodem do dumy i zadowolenia jest to, że Hodowla Roślin Strzelce jest najbardziej wydajną hodowlą zbóż w Polsce. Od powstania Spółki, czyli od roku 2000 zrealizowaliśmy 152 odmiany, z czego aż 13 tylko w roku 2019. W ostatnich 4 latach 50 polskich odmian wyhodowaliśmy w naszej Spółce. Żadna inna hodowla nie może poszczycić się takim wynikiem – kontynuował. – To przekłada się na udziały rynkowe. Nowe odmiany wnoszą postęp biologiczny, wyższe plonowanie i są bardzo atrakcyjne dla rolników – dodał dyrektor.

Na krajowym rynku nasiennym pszenicy ozimej HR Strzelce zajmuje 2-gie miejsce. Na sukces w tym segmencie składają się 2 odmiany: Wilejka, odmiana nr 1 w segmencie odmian ościstych w Polsce i Euforia, która zadebiutowała w produkcji nasiennej w tym roku i stała się nr 1 na rynku nasiennym. W ubiegłym roku było 110 ha do zbioru tej odmiany, a poziom reprodukcji w tym roku osiągnął prawie 2 tys. ha.

– Takiego wzrostu nie odnotowała w Polsce żadna odmiana w jakimkolwiek gatunku w XXI wieku. Doktor Przemysław Matysik jest jednym ze współtwórców tej odmiany. Na sukces tej odmiany składa się: plon, jakość, zimotrwałość, odporność na choroby grzybowe , odporność na wyleganie, tolerancja na niskie PH, elastyczny termin siewu, brak dużych wymagań glebowych…. Od czerwca 2019 r. odmiana Euforia została nagrodzona godłem Teraz Polska – mówił Marek Luty. – To jest najważniejsze i najmocniejsze wyróżnienie marketingowe na polskim rynku. Euforia jest najbardziej poszukiwaną odmianą w Polsce . W zeszłym roku całą naszą produkcję przeznaczyliśmy dla naszych partnerów nasiennych, aby móc wyprodukować taką ilość nasion, żeby wszyscy zainteresowani rolnicy mogli się w nią zaopatrzyć. Zorganizowaliśmy sieć producentów, wybraliśmy tylko najlepsze firmy i z nimi współpracujemy.

– Myślę, że nasion tej odmiany nie zabraknie. Rolnicy i firmy nasienne powinny mieć zyski, a hodowla wpływy licencyjne ze sprzedaży, które będą służyły finansowaniu dalszej hodowli – podsumował Wojciech Błaszczak, prezes HR Strzelce.

Bardzo wysoki, prawie 60% udział i pierwsze miejsce z odmianą Bingo ma spółka na rynku owsa. Odmiana ma 10 lat, a jej udziały rynkowe ciągle rosną. Co drugie pole owsa w Polsce jest obsiane tą odmianą. 1/3 rynku i 2-gie miejsce przypada hodowli w gatunku, jakim jest pszenżyto ozime. Na sukces składają się dwie odmiany krótkosłoma Octavio oraz Meloman. Odmiana Meloman od kilku lat na rynku jest jedyną zalecaną przez COBORU do upraw we wszystkich województwach. Jest najchętniej reprodukowaną odmianą pszenżyta w Polsce w tym roku. Na trudnym rynku jęczmienia jarego udziały spółki wynoszą 11%.

HR Strzelce rozwija hodowlę heterozyjnych odmian rzepaku. Efektem jest odmiana mieszańcowa rzepaku COPERNICUS, super zimotrwała o grubych nasionach i wysokiej zawartości oleju (47,5%) z przeznaczeniem na gleby mozaikowe.

Firma BASF współpracuje z HR Strzelce od kilkunastu lat z dużymi sukcesami na polach. Zalecenia BASF w zakresie ochrony są co roku stosowane na polach w Strzelcach. Rolnicy mogli zobaczyć jak ochrona roślin odpowiednio dobranymi dobrymi preparatami może zapewnić wysoki plon.

W ochronie rzepaku ozimego chwasty zwalczono preparatem Butisan Star 416 SC, do regulacji i ochrony grzybowej zastosowano Caryx 240 SL oraz preparat Pictor do ochrony w fazie opadania płatków rzepaku. Do ochrony zbóż użyto nowej zaprawy Kinto Plus, regulatora Medax Max i bezopryskowego fungicydu Systiva. Rolnicy mieli możliwość porównania efektów różnych kombinacji zabiegowych.

Autor: Wojciech Suwara