Dzień kukurydzy w Sielinku

Nieco ponad 50 odmian kukurydzy kilkunastu firm hodowlanych można było zobaczyć na polach Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Sielinku.

Odmiany o różniej wczesności z przeznaczeniem do uprawy na kiszonkę, jaki doskonale nadające na ziarno oglądali rolnicy, którzy licznie przybili 7 października br. do Sielinka na” Dzień kukurydzy”.

Oprócz bogatego portfolio odmian, które po krótce omówili specjaliści z firm, przedstawiono także systemy nawożenia i ochrony zastosowane na polu w Sielinku. Z bliska można było sprawdzić skuteczność metody biologicznej w zwalczaniu omacnicy prosowianki – najgroźniejszego szkodnika w tym gatunku. Porównać, jak wygląda plantacja po introdukcji kruszynka wykorzystywanego do walki omacnicą prosowianką, a jak bez. Choć przymierzano się do pokazowych zbiorów kukurydzy na ziarno, to wilgotność ziarna była jeszcze wysoka. Gotowością do zbioru odznaczał się natomiast rosnący nieopodal słonecznik, który tego dnia skoszono w Sielinku.