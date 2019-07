Działki o małej powierzchni powinny być też zagospodarowane

Samorząd rolniczy postuluje do ministra rolnictwa o usprawnienie zagospodarowania małych działek rolnych będących we władaniu Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

Zdaniem Krajowej Rady Izb Rolniczych w całej Polsce istnieje problem działek o małej powierzchni należących do Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, które nie są w jakikolwiek sposób zagospodarowane.

– Są one przez wiele lat odłogowane i porośnięte trawami oraz chwastami, niekiedy już drzewami – podkreślają rolnicy. Stanowią one zagrożenie pożarowe dla okolicznych pól i lasów, ze względu na wypalanie traw. Są również one rezerwuarem nasion chwastów, chorób roślin upranych i szkodników. Często stają się one dzikimi wysypiskami śmieci – informuje KRIR.

Według izb rolniczych działki takie powinny być rozdysponowane wśród okolicznych rolników poprzez sprzedaż lub dzierżawę. Jednak, jak zaznacza KRIR stosowane przez KOWR procedury przetargowe są zbyt długie i skomplikowane, a koszt poniesiony na organizację przetargu nie jest adekwatny do możliwych korzyści wynikających zagospodarowania takich działek.

– Wydaje się, że można byłoby skorzystać z innych bezprzetargowych form rozdysponowania tych działek lub je uprościć. Takie formy jak: zwolnienie z płatności czynszu dzierżawnego na okres 3 lat działek odłogowanych, co najmniej przez okres jednego roku przed dniem zawarcia umowy dzierżawy, obniżenie czynszu dzierżawnego lub ceny wywoławczej w kolejnych przetargach, mogą również przełożyć się na wzrost zainteresowania takimi działkami przez rolników – mówi Wiktor Szmulewicz, prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych.

Opracował: Krzesimir Drozd

źródło: KRIR