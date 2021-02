Dysze do opryskiwacza – jakie najlepiej wybrać?

Opryskiwacze to maszyny rolnicze wykorzystywane we współczesnym rolnictwie, które pozwalają m.in. na skuteczną ochronę roślin. Efektywność ochrony zależy w szczególności od jakości maszyny oraz jej dopasowania do potrzeb danego gospodarstwa i uprawy.

Opryskiwacze to maszyny rolnicze wykorzystywane we współczesnym rolnictwie, które pozwalają m.in. na skuteczną ochronę roślin. Efektywność ochrony zależy w szczególności od jakości maszyny oraz jej dopasowania do potrzeb danego gospodarstwa i uprawy. Podczas prowadzenia oprysków najważniejsze jest optymalne dopasowanie dawki preparatu oraz sposobu, w jaki możemy zabezpieczyć roślinność. Cel ten osiągnąć można, gdy wykorzystany zostanie sprawny opryskiwacz, a oprysk wykonany zostanie w sposób odpowiedni.

Dysze do opryskiwacza

Jedną z bardzo ważnych części są dysze do opryskiwacza. Ich zadaniem jest rozprowadzanie cieczy (np. nawozu) i zabezpieczenie roślin. Odpowiednio dobrane dysze pozwalają dopasować optymalny sposób nawożenia, poprzez dopasowanie kąta oprysku czy ciśnienia, z jakim ciecz będzie rozprowadzana na roślinach. Skuteczność działania środków ochrony zależy bowiem od dopasowania dawki preparatu, zgodnie z wymaganiami i potrzebami poszczególnych gatunków roślin.

Opryskiwanie i wykorzystywane w tym celu środki ochrony roślin to tylko jeden aspekt efektywnego dbania o plony. Skuteczność zależy także od sprawnego sprzętu – wszystkie komponenty opryskiwacza powinny działać prawidłowo. Dlatego ważne jest, aby regularnie sprawdzać ich kondycję.

Szczególną uwagę należy zwrócić na dysze, ponieważ służą one do rozprowadzania cieczy roboczej. Wybierając te elementy warto zwrócić szczególną uwagę na rodzaj dysz wykorzystanych w opryskiwaczu, ponieważ w ofercie sklepów dostępne są różne warianty. W rozpylaczach jedno i dwustrumieniowych istnieje możliwość dopasowania wielkości kropli do indywidualnych potrzeb upraw.

Najważniejsze jest odpowiednie dopasowanie dysz do posiadanego modelu opryskiwacza, ponieważ tylko dobrze dobrane komponenty pozwalają na odpowiednie rozprowadzenie cieczy, stosując odpowiednią wielkość kropli preparatu. Doskonale dopasowane ciśnienie i kąt oprysku są podstawą skutecznej ochrony.

Rodzaje dysz do opryskiwacza

Dysze podzielić można w oparciu o różne kategorie klasyfikacji. Jedną z nich jest wielkość kropli:

dysze zwykłe

antyznoszeniowe

Te drugie, to bardzo ciekawe i praktyczne rozwiązanie, zaproponowane przez markę TeeJet, która od lat zajmuje się wytwarzaniem i sprzedażą części do maszyn rolniczych oraz części zamiennych.

Technika antyznoszeniowa związana jest z wykonywaniem oprysku podczas wietrznej pogody. Specjalnie opracowany system dysz pozwala znacznie eliminować znoszenie kropli przez wiatr. Innym sposobem podziału jest sposób, w jaki tworzone są krople podczas oprysku, wówczas wyróżnia się dysze eżektorowe, uderzeniowe i zwykłe. Ostatnią grupą jest ilość strumieni – jedno i dwustrumieniowe.

Dysze do rozpylaczy o więcej niż jednym strumieniu posiadają wiele zalet, wśród których najważniejsza to podwójne pokrycie pola środkami ochrony, a tym samym lepsze zabezpieczenie wzrastającej roślinności. Należy zaznaczyć, że tego typu rozwiązanie dostępne jest w kilku wariantach – jako dysze antyznoszeniowe, drobnokropliste i eżektorowe.

Jakie dysze wybrać?

Poszukując dysz do rozpylaczy trzeba wybrać elementy pasujące do sprzętu, jego danych technicznych, jednak równie wiele uwagi warto zwrócić na jakoś dostępnych komponentów. Końcówki rozpylaczy wytwarzane są przez różnych producentów, dlatego mogą między sobą dość istotnie różnić się czynnikami, takimi jak jakość, trwałość i skuteczność działania.

Trwałość dysz do opryskiwacza, a tym samym czas, przez jaki mogą być użytkowane związany jest z materiałem, z którego wykonano dysze. Wyróżnić można aż pięć rodzajów materiałów wykorzystywanych w procesie wytwarzania.

Najlepszą jakością, a tym samym najdłuższą żywotnością i odpornością na uszkodzenia cechują się dysze wykonane ze stali nierdzewnej. Dlatego są one doskonałe do pracy w trudnych warunkach. W tej grupie wymienić można końcówki opryskiwaczy wykonane ze stali hartowanej lub niehartowanej.

Rozpylacze mogą być także wykonane z polimeru, a także mosiądzu lub ceramiki, jednak tego typu końcówki charakteryzują się znacznie mniejszą wytrzymałością, nie tylko na znajdujące się na polu przeszkody. Są one również wrażliwe na niskie temperatury, a do uszkodzenia dysz może dojść również na skutek czyszczenia (problem stanowi osadzanie kamienia).

Poza materiałem czy parametrami technicznymi, dysze dostępne są w różnych wariantach kolorystycznych, dzięki czemu można dobrać nawet kolor dysz opryskiwacza.

Na co zwrócić uwagę podczas zakupu dysz?

Jakie dysze do opryskiwacza kupić? Poszukując dysz do rozpylacza należy zwrócić uwagę również na elementy, takie jak twardość wody czy rodzaj preparatów, które będą wykorzystywane.

Ważną kwestią jest rozmiar dyszy, gdyż pozwala dopasować ciśnienie oraz wielkość kropli, jaka trafiała będzie na poddawane ochronie uprawy.

Duże znaczenie ma twardość wody, ponieważ wymaga zastosowania specjalnych dysz rozpylacza. W gospodarstwach z twardą wodą najlepiej sprawdzą się wówczas dysze ze stali, w których strumień cieczy jest nieco odchylony. Tam, gdzie woda jest miękka dużo lepsza będą dysze eżektorowe.

Dlatego poszukując najlepszych dysz należy kierować się przede wszystkim ich jakością, a nie tylko ceną. Często niska cena nie idzie w parze z jakością produktu.

Jak zwiększyć żywotność dysz?

Aby dysze działały prawidłowo i skutecznie należy przede wszystkim zadbać o ich kondycję i sprawność. Dobre praktyki, które powinny być standardem to sprawdzenie sprawności całego układu przed rozpoczęciem pracy polowej. Te ostatnie warto sprawdzić szczególnie dokładnie, ponieważ jej kondycja ma bezpośredni wpływ na skuteczność i efektywność rozpylania cieczy.

Dysze rozpylaczy zużywają się, zapychają lub mogą ulec uszkodzeniu, wówczas końcówki rozpylaczy nie działają prawidłowo, podają niewłaściwą ilość nawozu, nieodpowiedniej wielkości krople itp., a to wpływać może na jakość i wielkość plonów. Wśród czynników mających wpływ na zużycie dyszy wymienić można korozję, twardość wody czy rodzaj stosowanej mieszanki. Warto zwrócić uwagę na te czynniki przed zakupem dyszy, gdyż oprysk musi być wykonywany regularnie.

Części zamienne do opryskiwaczy

Rośliny wymagają szczególnej troski. Tylko idealnie dopasowane opryski pozwalają zebrać najlepsze plony, dlatego warto zadbać zarówno o środki chemiczne, jak i sprawne maszyny. Korzystający z opryskiwaczy rolnicy zdają sobie sprawę, że w okresie wzmożonej pracy polowej podstawą jest sprawny sprzęt. Rozpylacze muszą działać poprawnie, nie można pozwolić sobie na awarie, a gdy już do nich dojdzie konieczne jest jak najszybsze ich wyeliminowanie.

Części do opryskiwaczy, szczególnie w przypadku zużycia dyszy, sytuacja wymaga podjęcia natychmiastowych działań. Końcówki dyszy muszą jak najszybciej zostać wymienione na nowe, aby urządzenie mogło dalej chronić uprawy. Na rynku dostępnych jest wiele modeli rozpylaczy i końcówek, dzięki czemu zużycie komponentów i ich wymiana nie stanowi dużego problemu.

Szczególnie, że firmy, jak np. Agro-Tech Junoszyn oferują również części zamienne do rozpylaczy TeeJet, które charakteryzują się doskonałą jakością i trwałością produktów. Według danych, zużycie części zamiennych pochodzących od dobrego i sprawdzonego producenta jest podobne, jak w przypadku zastosowania oryginalnych części.

Serwis opryskiwaczy

Rozpylacz po wymianie zużytych części powinien działać prawidłowo. Jeśli jednak tak się nie stało można rozważyć skorzystanie z pomocy specjalistów, zajmujących się serwisem urządzeń rolniczych. Pomoc uzyskać można także wtedy, gdy uszkodzone komponenty wymagają szczególnie skomplikowanej naprawy, wymagającej fachowej wiedzy i zastosowania odpowiedniego sprzętu.

Agro-Tech Junoszyn, zajmuje się sprzedażą części do opryskiwaczy TeeJet, a także serwisuje uszkodzone maszyny rolnicze. Firma wykonuje usługi serwisujące powstałych ze względu nie tylko na zużycie sprzętu, ale także realizuje również profilaktyczne przeglądy wszystkich układów rozpylacza. Dzięki dostępowi do części i części zamiennych, opryskiwacze, także dwustrumieniowe naprawiane są w najkrótszym możliwym terminie. Dzięki temu oprysk, tak ważny dla każdego gospodarstwa, może być szybko kontynuowany.

AGRO-TECH JUNOSZYN SP. Z O. O.

Junoszyn 1, 64-130 Rydzyna

tel: 735 983 686

https://agrotech-junoszyn.pl/teejet/opryskiwanie/dysze-do-opryskiwaczy/