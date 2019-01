Dystrybucja obornika: magazynowanie, załadunek, transport, aplikacja

Właściwe nawożenie jest bardzo ważnym czynnikiem wpływającym na wielkość plonu, lecz składa się z szeregów czynników, które bezpośrednio wpływają na jakość nawozu i bezpieczeństwo dla środowiska.

Przechowywanie obornika w postaci płynnej czy stałej często stwarza pewnie niedogodności dla rolników, szczególnie przy większej jego ilości. W przypadku gospodarstw wielkotowarowych utrzymywanie nawozów naturalnych powinno odbywać się w szczelnych zbiornikach (płyty obornikowe, szamba). Wielkość zbiorników na gnojowice powinna być równa przynajmniej 4–miesięcznej produkcji nawozu płynnego. Natomiast wielkość płyt obornikowych powinna zapewnić składowanie obornikowi do czasu wywiezienia na pole.

Dzisiaj na wielu polach można zobaczyć pryzmy obornika. Wynika to najczęściej z braku miejsca na płycie obornikowej. Pryzmy pozostawione na czas zimy na polu mają niekorzystny wpływ na środowisko, ponieważ oddziałują w ten sam sposób co nawóz rozrzucony na zamarznięte pole.

Według przepisów dopuszczalne jest składowanie obornika bezpośrednio na gruncie. Jednak ze względu na straty składników pokarmowych nie jest to polecane. W przypadku obszarów szczególnie narażonych obornik na pryzmie usytuowanej bezpośrednio na gruncie można przechowywać w okresie od 1 marca do 31 października, jednak nie wolno przekraczać 12 tygodni.

Pryzmy obornikowe należy lokalizować:

na glebach piaszczystych i niepodmokłych.

poza zagłębieniami terenu;

w odległości większej niż 20 m od linii brzegu wód powierzchniowych;

na terenach o spadku do 3 procent.

Załadunek obornika jest też ważnym czynnikiem warunkującym czas wywozu oraz zużycie paliwa. Ważne jest, by ładować obornik innym ciągnikiem niż pracującym w transporcie aby nie tracić czasu na zaczepianie rozrzutnika, szczególnie gdy jednym transportem przewozimy małą ilość. Posiadanie płyty obornikowej ułatwi załadunek, dzięki czemu ładowarka czy ciągnik nie będzie grzązł, przez co nie palimy zbędnie paliwa. Ważna jest też zwrotność maszyny ładującej. Duże lepsze właściwości będzie miała ładowarka w porównaniu z ciągnikiem – będzie miała większą wydajność dzięki stosowaniu przeważnie większych łyżek ładujących.

Transport obornika należy dostosować do posiadanych zasobów obornika i odległości transportowych. Dobór optymalnych wielkości przyniesie istotne oszczędności czasu i pieniędzy. Ważne jest, by zabezpieczyć odpowiednio przewożony ładunek. Nie ma istotnych przepisów, by przykrywać ładunek, lecz warto nie przeładowywać, by nic się nie dostało na drogi publiczne. Resztki obornika na drogach publicznych mogą spowodować wypadek.

Równocześnie jest ważne sprzątanie wyjazdów z pól na drogi publiczne, gdzie resztki z kół zostają na asfalcie, co może spowodować dostanie mandatu. Dlatego warto zabezpieczyć się w zamiatarkę, ponieważ przy dużej ilości wyjazdów i przy mokrych warunkach droga asfaltowa będzie bardzo niebezpieczna dla kierowców.

Aplikacja obornika jest kolejnym czynnikiem warunkującym wielkość plonów. Odpowiednia dawka zależy od posiadanej uprawy, czasu składowania obornika oraz sposobu składowania.

Jakość pracy rozrzutników charakteryzuje się dwoma wskaźnikami – stałością dawki (równomierność podłużna rozrzucenia) i równomiernością poprzeczna rozkładu nawozu na polu. Przy nawożeniu naturalnym są to bardzo ważne czynniki, które determinują dużą jakość rozłożenia nawozu na polu. Warto zwrócić uwagę przy wyborze rozrzutnika na rodzaj adapterów – rozrzutniki z większą ilością adapterów pionowych mają lepsze współczynniki równomierności. Warto również zwrócić uwagę o dostosowaniu pojemności rozrzutnika do wielkości areału, ponieważ przy dużych ładownościach znacznie ugniatamy ziemię, co nie sprzyja strukturze gleby. Zdecydowanie lepiej wybrać rozrzutniki o wysokich kołach, dzięki czemu ma mniejsze opory toczenia. Szczególnie gdy warunki pracy tych maszyn są najczęściej w warunkach mokrych na polu.

Wiele aspektów odpowiada za właściwą dystrybucję obornika, dlatego właściwe jej zoptymalizowanie nie jest łatwe. Jednakże dzięki temu rolnicy mają naturalne nawożenie, co w gospodarstwach ekologicznych jest najważniejszym czynnikiem.

Michał Ośko