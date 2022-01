Dynamika wzrostu cen nawozów nieco spada, choć zeszły rok był dla nich szalony

Początek roku to czas, kiedy można już podsumować ubiegły rok. Wnioski jakie nasuwają się w tym podsumowaniu nie są optymistyczne. Na jednym z największych rynków rolnych, czyli w USA, ceny podobnie jak i u nas wzrosły niebotycznie, co mocno przekłada się na opłacalność produkcji.

Według informacji tamtejszych analityków, ceny detaliczne nawozów nadal rosną, ale już w nieco mniejszym stopniu, w porównaniu do ostatniego tygodnia grudnia 2021 r.

Zasadniczo ceny nawozów w USA nie odbiegają obecnie aż tak mocno w dół od tego, co widzimy w kraju, a w niektórych przypadkach są nawet wyższe. Średnia cena DAP (fosforan amonu 18-46) wynosiła 864 USD/tonę, MAP (fosforan amonu 12-52) 931 USD/tonę, sól potasowa 809 USD/tonę, a mocznik kosztował 911 USD/tonę (najwyżej w historii). W przeliczeniu na funt azotu średnia cena mocznika wynosiła 0,99 USD, RSM28 1,04 USD, a RSM32 1,06 USD.

Amerykanie dokonali również ciekawego porównania odnośnie kosztów produkcji w 2022 roku. Publikacja jest podzielona na gleby o niskiej produktywności, gleby o średniej produktywności i gleby o wysokiej produktywności. Wyliczenia zastosowano do kukurydzy w monokulturze, kukurydzy uprawianej na przemian z soją oraz pszenicy.

Koszt nawozu wahał się od 61 USD/akr na najniższym poziomie (soja uprawiana po sobie na glebach o niskiej produktywności) do 316 USD/akr (kukurydza w monokulturze na glebach o wysokiej produktywności).

W porównaniu z takim samym opracowaniem z 2021 r., które ukazało się w lutym 2021 r., koszty nawozów w 2022 r. są znacznie wyższe. Wówczas szacunkowy koszt nawozów wahał się od 32 USD/t do 141 USD/t.

Średnio koszt nawozu wzrósł o 59 USD/akr w przypadku uprawy soi na glebach o niskiej produktywności do imponujących 220 USD/akr w przypadku kukurydzy w monokulturze na glebie o wysokiej produktywności.

Ceny nawozów w detalu w porównaniu do ubiegłego roku pokazują, że wszystkie nawozy znacznie wzrosły, a w kilku przypadkach były to wzrosty znacznie ponad 100 proc., co i tak jest lepszym wynikiem niż na naszym rynku, gdzie ceny chociażby saletry wzrosły o blisko 300 proc. rok do roku.

Obecnie w Stanach MAP jest droższy o 73 proc., DAP o 82 proc., sól potasowa o 121 proc., mocznik o 148 proc., RSM32 o 171 proc, a RSM28 jest droższy o 179 proc.