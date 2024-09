Dynamiczny wzrost liczby ubojów: Ceny bydła 12.09.2024

Kolejny tydzień września nie przynosi większych ruchów cenowych na rynku wołowiny. O ile w ubiegłym tygodniu było widać choć minimalne zmiany, tak obecnie ceny właściwie zamarły. Jak zatem wyglądają ceny bydła mięsnego na dzień 12.09.2024?

Na tle pozostałych gałęzi rolnictwa, rynek wołowiny pozostaje stabilny i przewidywalny, choć jak wszędzie można by sobie życzyć jakichś znaczniejszych ruchów w górę. Na ten jednak moment, jak podają analitycy ING w swoim ostatnim raporcie odnośnie bydła mięsnego, w 2024 roku pod względem wolumenu ubojów utrzymuje się mocne przyśpieszenie. Według wstępnych danych MRiRW wartość w pierwszym półroczu 2024 r. przekroczyła 1 055 tys. szt. W stosunku do początku 2023 r. to wzrost aż o 21%.

Jednakże w pierwszych pięciu miesiącach 2024 r. zmniejszył się wolumen eksportu żywego bydła i jego wartość wyniosła 4,6 tys. t, czyli o 25% mniej niż w 2023 r. Na plus można jednak zaliczyć, że wysyłki mięsa wołowego przekroczyły 179,7 tys. t i jest to ponad 6% więcej niż w 2023 r.

Zauważają oni również, że średnie ceny za wagę żywa oscylują od kilku już miesięcy w granicach 10 zł/kg i co prawda eksport żywego bydła jest niższy niż przed rokiem, ale w przypadku wołowiny wzrost jest kilkuprocentowy. Polski rynek nie wyróżnia się tu zbytnio, bo podobnie pod względem trendu cenowego, jak i dynamiki eksportu wygląda sytuacja u innych większych producentów bydła mięsnego w Unii Europejskiej.

Ceny na dzień 12.09.24 na podstawie ankiety telefonicznej:

W przypadku skupu w wadze żywej obowiązują następujące ceny:

– byki 8,8 – 13,2 zł netto/kg

– jałówki 7,15 -13,1 zł netto/kg

– krowy 4,5 – 10,1 zł netto/kg

Za wagę bitą ciepłą WBC skupujący oferują następujące stawki

– byki 18,4 – 21,7 zł netto/kg

– jałówki 16,5 – 21,6 zł netto/kg

– krowy 12,9- 20 zł netto/ kg

Górne widełki cenowe obowiązują przy dostawach powyżej 10 sztuk i dotyczą bydła ras typowo mięsnych.