Dynamicznie rośnie rynek żywności ekologicznej

W tym roku sprzedaż żywności ekologicznej wzrosła o 30 % i zdaniem ekspertów rosła będzie nadal. Rynek żywności ekologicznej już od kilku lat notuje wzrosty. Konsumenci są coraz bardziej świadomi, chętnie czytają etykiety produktów. Epidemia koronawirusa tylko przyspieszyła ten trend.

– Jedno jest pewne – był to rok świadomych wyborów żywieniowych, czego dowodem jest 30-procentowy wzrost sprzedaży żywności ekologicznej. Klienci stawiali m.in. na podnoszące ich odporność kiszonki czy bio warzywa i owoce. Wzrosła też sprzedaż online, która w naszym sklepie internetowym się podwoiła. W kolejnym roku możemy spodziewać się kontynuacji tych trendów. W 2021 roku wzrośnie znaczenie rynku bio, wegańskiego i sprzedaży online – mówi Łukasz Gębka, właściciel i prezes Farmy Świętokrzyskiej.

Konieczność szybkiej adaptacji do zmieniających się warunków, trudna sytuacja w rolnictwie związana m.in. z niesprzyjającymi warunkami pogodowymi oraz niskimi cenami warzyw i owoców to wyzwania, z którymi mierzyła się każda firma działająca na tym rynku.

– W Farmie Świętokrzyskiej, dzięki dużemu wysiłkowi pracowników, ale też rosnącej świadomości konsumentów, poradziliśmy sobie bardzo dobrze. Sprzedaliśmy więcej produktów, rozwinęliśmy nasz sklep internetowy i zdobyliśmy certyfikat IFS Food 6.1. To jeden z najbardziej restrykcyjnych systemów bezpieczeństwa żywności, który dotyczy przede wszystkim jej produkcji oraz pakowania artykułów spożywczych – dodaje Gębka.

Sytuacja na rynku żywności jest dynamiczna i zależy od aktualnych warunków epidemicznych, więc zdaniem ekspertów trudno dokładnie przewidywać kolejny rok. Są jednak trendy na tyle silne, że ich wzrost jest niemal pewny. Pierwszy kierunek to rozwój certyfikowanych produktów ekologicznych. W 2020 ten rynek urósł o 30% i wszystko wskazuje na to, że będzie rozwijał się dalej, razem z rosnącą świadomością konsumentów.

– Jedną z nowości, które w ostatnich miesiącach obserwujemy w naszym sklepie, jest bardzo duży wzrost sprzedaży niepasteryzowanych kiszonek – aż o 80%. To produkty, które zawierają żywe kultury bakterii wspomagające odporność i układ pokarmowy, szczególnie ważne w pandemii, co jest kolejnym dowodem na większą świadomość konsumentów. Kolejny trend to weganizm. Na rynku pojawia się mnóstwo wegańskich produktów i to nawet u producentów tradycyjnych wędlin czy przetworów. Są szczególnie popularne wśród młodego pokolenia, dlatego łatwo przewidywać, że ten trend będzie cały czas rozwijał się w stałym tempie. Ostatni trend to przenoszenie się zakupów do internetu – stwierdził Gębka.

– Wymusi to zmiany na rynku, związane m.in. z wyspecjalizowanymi usługami dostawy produktów żywnościowych. Każdy z powyższych trendów będzie rozwijał się w swoim tempie, z różnym natężeniem, ale wszystkie są już nie do zatrzymania. Żywność wysokiej jakości, nieprzetworzona, która wspomaga zdrowie i samopoczucie obroni się w każdych warunkach – podsumowuje prezes Farmy Świętokrzyskiej.

Mamy też dobre wiadomości dla rolników, którzy postawili na produkcje żywności metodami ekologicznymi we Wspólnej Polityce Rolnej 2021 – 2027; w ramach płatności ekologicznych przewiduje się zmiany, które znacznie podniosą ich atrakcyjność dla rolników np. premię za zrównoważoną produkcję roślinno-zwierzęcą, uproszczoną płatności dla małych gospodarstw, większą elastyczność pozwalającą na szybsze reagowanie na zmiany rynkowe, wyższe stawki płatności do hektara i skorelowanie z produkcją na rynek. Opracowywany kształt przyszłego wsparcia przyczyni się do realizacji jednego z celów „Strategii od pola do stołu”, „Strategii na rzecz bioróżnorodności 2030”, którym jest prowadzenie do 2030 r. produkcji ekologicznej na co najmniej 25% powierzchni wszystkich użytków rolnych UE. Działania te powinny te poprawić efektywność i zwiększyć towarowość produkcji ekologicznej.