Dynamicznie na giełdach zbóż. Mocno drożeją kukurydza, pszenica i rzepak

Wtorek był wyjątkowo ciekawym dniem na światowych giełdach w przypadku zbóż. Kukurydza na paryskiej giełdzie MATIF “poszła w górę” aż o 10,62 proc., osiągając cenę 250 EUR/t. Na giełdzie w Chicago jej cena wzrosła o 3,44 proc..

– W Paryżu notowania kukurydzy z dostawą w marcu zamknęły się najwyżej od końca listopada, ale nie przekroczyły dziennych wahań z końca grudnia. Jest jednak szansa na wybicie się z trwającego miesiąc trendu bocznego. Historyczne maksima ceny zamknięcia (785,25 EUR/t) zaliczył ponownie unijny rzepak – informuje Andrzej Bąk z e-WGT.

Oznacza to, że cena rzepaku wzrosła o 2,2 proc. w stosunku do poniedziałkowego zamknięcia. Drożała też canola w Winnipeg, o 2,81 proc.

– Pszenica odbiła w górę […] w czym pomogły wzrosty na rynku kukurydzy i soi. W Paryżu unijny kontrakt odrobił we wtorek całą przecenę z poniedziałku (podobnie jak analogiczny kontrakt w Chicago), wracając w okolice 280 EUR/t, ale grudniowych szczytów brakuje 15 euro, a do historycznych maksimów z listopada ok. 30 euro – informuje e-WGT.

Sporo zdrożałą w Chicago soja, bo o 2,59 proc. Wzrosły też ceny ropy o ok. 1,2 proc. Ropa WTI kosztowała wczoraj 80 USD za baryłkę.