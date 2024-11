Dwóch złotych za litr nie będzie. Jest stawka zwrotu akcyzy za paliwo rolnicze w 2025 roku

Bez zmian. Resort rolnictwa ustalił stawkę zwrotu akcyzy za paliwo w 2025 roku na 1,46 zł, czyli dokładnie tyle samo, ile w zeszłym roku. Tym samym nie sprawdziły się wcześniejsze przypuszczenia o zwrocie na poziomie 2 zł/l.

Jaka stawka zwrotu akcyzy za paliwo rolnicze w 2025 roku?

Wiadomo już, ile rolnicy otrzymają zwrotu za paliwo w 2025 roku. Resort rolnictwa ustalił stawkę zwrotu akcyzy na ubiegłorocznym poziomie, czyli 1,46 zł/l.

– Mając powyższe na uwadze w projekcie rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2025 r. zaproponowana została stawka 1,46 zł na 1 litr oleju – poinformował Krajową Radę Izb Rolniczych wiceminister rolnictwa Stefan Krajewski.

Wiceminister dodał, że w 2024 r. zwrot akcyzy dotyczył ponad 1,3 mld litrów oleju napędowego. A w 2025 r. nie przewiduje się zmniejszenia ilości zakupionego przez rolników paliwa z dotacją. Jednocześnie zwrot akcyzy ma dotyczyć ok. 6,5 mln DJP bydła, ok. 260 tys. DJP owiec, ok. 62 tys. DJP kóz, 285 tys. DJP koni oraz ok. 9,6 mln szt. świń.

Rolnicy domagają się 2 zł/l zwrotu akcyzy

Rolnicy mieli nadzieję, że rząd podniesie stawkę zwrotu akcyzy przynajmniej do 2 zł. W projekcie ustawy budżetowej na 2025 rok na dopłaty do paliwa zaplanowano 2, mld zł, czyli o 340 mln zł więcej niż w 2024 r. Więc były przesłanki, że rekompensaty wzrosną. Jeszcze w lutym wiceminister rolnictwa Stefan Krajewski informował, że rząd nie wyklucza takiej opcji. Potrzebna będzie jednak zgoda KE.

– Będziemy starali się zwiększyć stawkę do 2 zł. To wymaga dodatkowych środków w budżecie i notyfikacji KE. Rozmawiamy w tej sprawie z ministerstwem finansów – mówił w lutym w Sejmie Krajewski.​

Zwrot akcyzy za paliwo rolnicze: ile rolnik dostanie na hektar?

Limit zwrotu podatku wynosi 160,60 zł (1,46 zł/l × 110) × liczba hektarów użytków rolnych oraz 5,84 zł (1,46 zl/l × 4) × średnia roczna liczba świń i 58,4 zł (1,46 zł/l × 40) × średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła, kóz, owiec, koni.

Kamila Szałaj