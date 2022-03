Dwie osoby poparzone podczas pożaru traw

Rozległy pożar traw gasili 14 marca strażacy z Limanowej i okolic. Na pomoc wezwani zostali o godz. 10:35, a ze zgłoszenia wynikało, że płoną nieużytki w okolicach miejscowości Makowica.

Na miejscu okazało się, że pożarem objęta jest najpewniej podpalona przez kogoś trawa na powierzchni kilkudziesięciu arów. Co gorsza, dwie osoby zostały w tym zdarzeniu poparzone, w pobliżu lądował więc śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, który zabrał 77-letnią kobietę do szpitala. Poszkodowany był także mężczyzna, który został przewieziony do szpitala w Limanowej karetką.

Strażakom nie udało się ustalić, co na objętym pożarze terenie robiły poszkodowane osoby.

Paweł Palica