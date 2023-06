Dwie krowy wpadły do szamba. Strażacy ruszyli na pomoc

Nietypowa akcja strażacka miała miejsce 14 czerwca w okolicach zachodniopomorskiego Stargardu. W miejscowości Morzyca dwie krowy wpadły do szamba i trzeba było je ratować.

Pod zwierzętami zapadła się betonowa pokrywa zbiornika na nieczystości i na pomoc trzeba było wezwać strażaków. Pierwsze na miejscu pojawiły się dwa zastępy z OSP Kolin, którzy wypompowali zawartość szamba, wspierali ich także koledzy z OSP Dolice i zawodowi strażacy ze Stargardu.

– Gdy udało się znacznie obniżyć poziom nieczystości, sprawdzić stan atmosfery w zbiorniku i przygotować asekurację, podjęto próbę “złapania” krów na pasy. Wyrazy uznania dla trójki ratowników z Kolina, którzy wyposażeni w odpowiedni sprzęt weszli do zbiornika, by zachęcić krowy do współpracy. Po dłuższej chwili udało się wyłowić pierwszą krowę, a po kolejnej godzinie drugą. Kilkugodzinna akcja zakończyła się sukcesem. To była dobra, nietypowa akcja – napisali druhowie z OSP Dolice.

Akcja zakończona została tuż przed godziną 21.