Dwie hybrydowe edycje Narodowego Dnia Mlecznej Fermy za nami

Wreszcie, po długiej przerwie spowodowanej pandemią COVID-19, zespół InConventus Group miał przyjemność po raz piąty oraz szósty zrealizować Narodowy Dzień Mlecznej Fermy. W tym roku był on nie mniej wyjątkowy niż zawsze. Z tygodniowym odstępem odbyły się spotkania się w dwóch częściach Polski.

W dniu 25 czerwca 2021r. na terenie Gospodarstwa Rolnego Państwa Izdebskich (m. Jakusze, woj. lubelski) spotkało się 150 osób, które przyjechały, aby zrobić krok do przodu w rozwoju własnych gospodarstw.

Następnie, już 2 lipca, kolejnych 200 uczestników gościło w pełni zautomatyzowane Gospodarstwo Rolne Pana Adama Warnke (m. Gajewo, woj. Wielkopolskie).

Co czekało na zwiedzających? W pierwszej kolejności słoneczna pogoda, która sprzyjała niesamowitej atmosferze dla pochłaniania nowej wiedzy.

Na każdej edycji, w części wystawienniczej, uczestnicy mogli się spotkać z przedstawicielami firm z branży rolniczej- ekspertami w swojej dziedzinie, bez których wydarzenia nie mogli by się odbyć.

Partnerami Generalnymi tegorocznego Narodowego Dnia Farmy Mlecznej są firmy: DeLaval, Josera Polska (projekt FarmCHAMPs), OSI POLAND FOODWORKS oraz SIP STROJNA INDUSTRIJA. Partnerami Strategicznymi są firmy: De Heus, Agrifirm Polska, Farmwet, ORGANIKA-AGRARIUS oraz AGRAVIS Technik Polska. Dziękujemy wszystkim Partnerom wydarzenia, Partnerom merytorycznym, Partnerom honorowym oraz Patronom medialnym.

Na V edycji w GR Państwa Izdebskich – uczestnicy w pełni poznali hybrydowy format wydarzenia:

offline mieli okazję zobaczyć pokazy maszyn zielonkowych (w tym kosiarkę, zgrabiarkę oraz przyczepę samozbierającą) oraz posłuchać bardzo aktualne szkolenia na temat “Zagrzewanie się kiszonki – jak temu zaradzić?” od Partnera Generalnego – FarmCHAMPs.

w formacie online odbyło się zwiedzanie gospodarstwa Państwa Izdebskich, które będzie dostępne również dla wszystkich zainteresowanych na stronie projektu: FarmDays.com.pl

Na VI edycji w GR Adama Warnke, w obecności uczestników, szukających nowych rozwiązań dla swoich gospodarstw, również odbył się drugi pokos. Zaprezentowane zostały kosiarki, zgrabiarki, przetrząsać, prasa, przyczepa samozbierająca oraz prasoowijarka. W pokazach uczestniczyły marki KUHN, FENDT (prezentowane przez Agravis Technik Polska), KRONE (prezentowane przez Agromix).

Przeprowadzony wykład od FarmCHAMPs, pod tytułem “Mikrożycie kiszonki” również cieszył się dużym zainteresowaniem uczestników, ponieważ dla każdego jest to temat jak najbardziej aktualny.

Wszystkie pozostałe szkolenia od Partnerów Narodowego Dnia Farmy Mlecznej będą dostępne dla wszystkich zainteresowanych na platformie edukacyjnej AgriMasterClass.com

Po części polowej uczestnicy przeszli do tematów hodowlanych zwiedzając gospodarstwo Pana Adama Warnke w mniejszych grupach. Oprowadził po gospodarstwie sam właściciel wraz z przedstawicielem DeLaval, który przedstawił wszystkie szczegóły o najnowszych technologiach stosowanych na gospodarstwie, w tym o robocie udojowym, o podgarniaczu do paszy, o stacji paszowej oraz o robocie zgarniającym do rusztów.

Dla tych, którzy nie mieli możliwości dojechać na tegoroczne wydarzenia, zostaną opublikowane wirtualne wycieczki po gospodarstwach na stronie FarmDays.com.pl.

Kolejne Dni Farmy Mlecznej są przewidziane już w następnym roku, a międzyczasie – przewidziane są online szkoleniach na AgriMasteClass.com