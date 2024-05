Dwa ładne, duże Ursusy do kupienia od wojska. To może być okazja

Aktualna oferta szczecińskiego Oddziału Regionalnego AMW powinna zainteresować każdego fana starego Ursusa. Oto bowiem pojawiły się w niej dwa Ursusy C-1212.

Obydwa modele pochodzą z 1986 roku. Obydwa również mają tę samą cenę wywoławczą – po 30 tys. zł każdy. Niewiele możemy dowiedzieć się o stanie sprzętu, jednak patrząc na zdjęcia, ciągniki wydają się być obiecujące.

Różnie to ze stanem maszyn sprzedawanych przez AMW jest, jednak tym razem wydaje się, że możemy trafić na całkiem niezły sprzęt. Ciągniki nie wyglądają na “zmęczone”, a jeżeli stan techniczny dorównuje wizualnemu, to może być naprawdę niezła okazja. Ceny tego modelu obecnie rozpoczynają się bowiem od ok. 30 tys. zł i wówczas mamy do czynienia zazwyczaj ze sprzętem w złym stanie.

Ursusa C-1212 wyposażano w wolnossący 6-cylindrowy silnik o pojemności 6,8 l i mocy 115 KM. Oferował on 16 przełożeń do przodu i 8 do tyłu. Ciągnik ważył ponad 5 ton i mógł unieść do 5,5 tony.