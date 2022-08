Claas dozbraja Lexiona i wprowadza nowe modele [video]

Trzy lata po premierze rynkowej serie kombajnów Claas Lexion zyskały znaczną aktualizację w zakresie technologii. Od roku modelowego 2023 paletę produktów uzupełnią modele Lexion 8600 jako wydajna maszyna hybrydowa o szerokości kanału obróbki masy żniwnej 1700 mm oraz Lexion 5500 Montana Lexion 7700 Montana. Ponadto wszystkie kombajny Lexion otrzymają nową kabinę, a niektóre z nich także wyższą moc silnika i większą pojemność zbiornika ziarna.

Od roku modelowego 2023 modele Lexion 8600 i 8600 Terra Trac uzupełnią europejską paletę produktów Claas w segmencie kombajnów hybrydowych. Z szerokością układu omłotu 1700 mm i mocą 549 KM generowaną przez sześciocylindrowy silnik MAN D26 o pojemności 12,4 l zgodny z normą Stage V, obie maszyny plasują się bezpośrednio nad modelem Lexion 7700 z układem omłotu o szer. 1420 mm.

Dzięki systemowi Dynamic Power moc silnika podobnie jak w innych modelach Lexion jest automatycznie dostosowywana do warunków pracy, co przy częściowym obciążeniu, np. podczas odkładania pokosu, pozwala zaoszczędzić do 10 procent paliwa.

Model Lexion 8600, wprowadzony już z sukcesem na rynek Ameryki Północnej w roku 2019, sprawdził się w wewnętrznych porównaniach wydajności również w warunkach europejskich podczas żniw 2021 i 2022, oprócz doskonałej przepustowości osiągając przy tym bezkonkurencyjną efektywność w swojej klasie dzięki szerokiemu zespołowi młócącemu i wydajnemu systemowi czyszczenia. Pojemność zbiornika ziarna w modelu 8600 wynosi 12 500 l, a w 8600 Terra Trac 13 500 l.

Ponadto od roku modelowego 2023 kombajny Lexion 5500 i 7700 będą dostępne także w wariancie Montana z wyrównaniem nachylenia podwozia. Wprowadzono również segmentowy bęben podający dla zespołu młócącego APS Synflow Hybrid w seriach Lexion 7000 i 8000. Zoptymalizowano także zbiornik ziarna o pojemności 18 000 l oraz zwiększono pojemność zbiornika ziarna dla modeli Lexion 6600, 6700, 7600 i 8700.

Wzorem mniejszego kombajnu Trion wprowadzono regulowaną końcówkę rury wysypowej dla precyzyjnego wyładunku szczególnie w przypadku wysokiej wydajności wyładunku (do 180 l/s). Z myślą o wygodzie operatora wprowadzono nową kabinę z dużą ilością miejsca, optymalną widocznością i opcjonalnym obrotowym fotelem operatora.

Dodatkowo w kombajnach wprowadzono nowy GPS Pilot z terminalem CEMIS 1200 do automatycznego kierowania i dokumentacji online. Opcjonalnie można również zastosować Cemos Connect dla zoptymalizowanych zastosowań flotowych oraz Cemos Auto Header do automatycznej regulacji przyrządu żniwnego Vario podczas jazdy.