Duże zmiany w gamie kosiarek Claas Disco [Galeria]

Niemiecka firma Claas wprowadza na rynek kosiarkę Disco 1010 Trend / Comfort, która będzie najszerszą kosiarką doczepianą bez wysięgników teleskopowych. Ponadto nowe funkcje zagościły również w kosiarkach Disco 8500 Trend i Disco 9300 Trend, o czym mogliśmy się przekonać podczas pokazów zorganizowanych przez firmę na początku sierpnia br. w okolicach Kilonii.

W 2021 roku firma Claas wraz z modelem Disco 4400 Contour wprowadziła na rynek mechanizm składania wektorowego. Teraz jest on wykorzystywany również w nowej kosiarce Disco 1010 i przy największej szerokości roboczej niemal 10 metrów umożliwia bezpieczną pracę i transport z użyciem ciągników w klasie 150 KM. Topowy model Disco 1010 jako alternatywa dla wersji Trend jest dostępny w wariancie Comfort z układem hydraulicznym Load Sensing, obsługą ISOBUS z terminalem Cemis 700 i seryjnym podnoszeniem pojedynczych zespołów.

Modele Disco 8500, 9200 i 1010 zostały zaprojektowane jako wydajne kosiarki wielkopowierzchniowe bez kondycjonerów i łączą najwyższą jakość cięcia z maksymalną efektywnością pracy. Duża, regulowana za pomocą dwóch pozycji mocowania na wysięgnikach szerokość robocza Disco 1010 wynosząca od 9,70 do 9,90 m oraz niewielkie zapotrzebowanie na moc na poziomie zaledwie 150 KM sprawiają, że koszenie przebiega wydajnie i łagodnie dla podłoża.

Rama główna z solidną podstawą środkową została przeprojektowana – przekładnię główną lekko przesunięto do tyłu, a przekładnie kątowe zostały ustawione pod kątem 2° względem belek tnących, co gwarantować ma prostoliniowe wejście mocy wałków przegubowych, co redukuje poziom hałasu i zużycie. Ukośne płytki cięgieł dolnych ułatwiają mocowanie poprzez prowadnicę haków zaczepowych/cięgieł dolnych. Kombinacja kosiarek standardowo jest wyposażona w oznaczone kolorami, antypoślizgowe złącza wtykowe Kennfixx.

Ponadto dzięki składaniu wektorowemu nawet z największą szerokością roboczą w Disco 1010 można bezpiecznie, a przede wszystkim zgodnie z przepisami poruszać się po drogach i wąskich ścieżkach. Do transportu wysięgniki są najpierw przesuwane hydraulicznie do pozycji transportowej 120° w taki sam sposób, jak w innych modelach serii Conour. Następnie poprzez siłownik połączony z hydraulicznym zabezpieczeniem najazdowym Non-Stop odchylają się one nieco do tyłu i są automatycznie blokowane przez układ hydrauliczny. Dzięki podwójnie skośnemu położeniu kombinacja kosiarek nie przekracza wysokości transportowej 4,0 m, ale jednocześnie spoczywa pod kątem na koźle zaczepu za ciągnikiem, przesuwając w ten sposób punkt ciężkości na oś wzdłużną ciągnika.

W porównaniu z kosiarkami odchylanymi do tyłu oś przednia ciągnika zostaje odciążona o około 50 proc., co w szczególności w przypadku lekkich ciągników czterocylindrowych o krótkim rozstawie osi ma pozytywny wpływ na sterowność. Ponadto Disco 1010 w ciasnych zakrętach i podczas skręcania prawie nie wychyla się do tyłu, dzięki czemu nie stanowi zagrożenia dla innych uczestników ruchu drogowego. Kosiarki Disco 9300 i 8500 dla zapewnienia równie bezpiecznego transportu drogowego są klasycznie składane.

Disco 1010 Comfort, podobnie jak dwa modele o mniejszej szerokości roboczej, można zaparkować zarówno w położeniu roboczym, jak i – po zamocowaniu dostarczonych wsporników – w pozycji transportowej.

Dodatkowo belki tnące nowych kosiarek Disco są zawieszone na wysięgnikach dokładnie w środku ciężkości, co umożliwia optymalne przyleganie do podłoża przy maksymalnym prześwicie podczas podnoszenia. Regulowana sprężyna spiralna zapewnia równomierny nacisk na podłoże podczas opuszczania, a tłumik drgań stabilizuje belkę tnącą podczas podnoszenia. Dwa punkty obrotu wysięgnika poprzecznie do kierunku jazdy gwarantują optymalne dopasowanie do podłoża na nierównych powierzchniach.

Hydropneumatyczne odciążenie Active Float zapewniające mniejsze zanieczyszczenie paszy i zużycie dzięki własnemu układowi hydraulicznemu umożliwia niezależną od kinematyki podnoszenia regulację nacisku na podłoże z fotela ciągnika za pomocą przycisku funkcyjnego ISOBUS lub jednostki obsługowej i utrzymuje nacisk na podłoże na stałym poziomie niezależnie od pozycji belki tnącej. Ustawiony nacisk jest wyświetlany na dwóch manometrach na koźle zaczepu, a na potrzeby koszenia na krawędziach i zboczach możliwe jest dostosowanie nacisku na podłoże tylko po jednej stronie maszyny.

Dzięki szeroko rozkładanym fartuchom ochronnym możliwy jest doskonały dostęp do belek tnących. Podobnie jak we wszystkich kosiarkach dyskowych Disco od roku produkcji 2022, również w nowych kosiarkach pokrywy i nożyki obracających się w lewo dysków tnących są pomalowane na czerwono. Pozwala to na natychmiastowe przyporządkowanie zapasowych nożyków do odpowiednich dysków koszących. Praktyczny pojemnik na nożyki jest podzielony na trzy przegródki: na czerwone i na czarne zapasowe nożyki oraz na zużyte nożyki.