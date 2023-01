Duże zmiany w aplikowaniu o środki w ramach II filara w nowej Wspólnej Polityce Rolnej

Rok 2023 ze względu na wdrażanie Krajowego Planu Strategicznego dla nowej WPR będzie bez wątpienia rokiem wyzwań zarówno dla Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa jak i dla samych rolników. Duże zmiany w porównaniu do poprzedniej perspektywy finansowej spodziewane są m.in. w sposobie ubiegania się o środki z II filara.

Tempo wdrażania KPS zarówno pod względem samej legislacji jak i rozwiązań technologicznych jest naprawdę duże; po pierwsze ze względu na to, że sama perspektywa ruszyła dość późno, po drugie zaś ze względu na liczne zmiany w Planie. Te czynniki zmusiły w także ARiMR do opracowania dokumentów aplikacyjnych i wdrożenia procedur w krótkim czasie.

– Rok 2023 będzie bardzo dużym wyzwaniem dla Agencji. Już za 2 miesiące czeka nas nowa kampania nie taka jak dotychczasowe, ponieważ z propozycją nowych instrumentów, którymi są ekoschematy. Również pracownicy biur powiatowych są przeszkoleni jeśli chodzi o ekoschematy, ale oczywiście jest to nowe, wiadomo, że na pewno będzie tam wiele pytań, wiele kwestii, które będzie trzeba na bieżąco wyjaśniać – mówiła 18 stycznia podczas Debaty na temat aktualnej sytuacji w polskim rolnictwie w świetle rosyjskiej agresji na Ukrainę Joanna Gierulska, zastępca dyrektora ARiMR

– Jeśli chodzi o samą procedurę aplikowania o środki to I filar, płatności obszarowe, tam jakiś dużych zmian jeśli chodzi o sposób komunikacji z Agencją nie nastąpi. Natomiast jest ogromna zmiana w przypadku działań w II filarze; pomoc przyznawana [będzie, red.] w ramach umowy a nie decyzji. Jest propozycja po raz pierwszy składania wniosków przez system, przez platformę usług elektronicznych i będzie składany tam wniosek, będzie też prowadzona korespondencja z beneficjentem elektronicznie, umowa również będzie zawierana w sposób zdalny, więc jest to duże wyzwanie, natomiast wydaje mi się, że musi być podjęte. Wiadomo, że nie będą to systemy “wygrzane”, przetestowane na wszystkie możliwe sposoby – tłumaczyła Joanna Gierulska podkreślając jednocześnie, że nowe rozwiązania informatyczne pozwolą Agencji na automatyczną weryfikację danych beneficjenta, co ma usprawnić weryfikację wniosków.

Pojawi się także aplikacja, która pozwoli m.in. na weryfikację zdjęć geotagowanych, co pozwoli m.in. na ograniczenie kontroli na miejscu.

Sporą zmianę czeka również regulacja zasad wnioskowania o środki i ich wydawania; w stosunku do dotychczasowych zasad rozporządzenia mają zostać zastąpione przez wytyczne.

– Wytyczne są napisane prostym językiem, są napisane bez konieczności tych odesłań do różnych przepisów, które komplikują czytanie takich dokumentów; tam jest wszystko napisane w sposób prosty […]. Na podstawie wytycznych będzie przygotowywany regulamin i tam będą wszystkie informacje, które są potrzebne beneficjentom do aplikowania o środki – mówiła Joanna Gierulska.