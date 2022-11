Duża podaż kukurydzy dołuje ceny na krajowym rynku. Ceny zbóż 21.11.2022

Zbliżające się do końca zbiory kukurydzy ziarnowej i cały czas duży import tego zboża z Ukrainy nie są dobra wiadomością dla sprzedających, gdyż wywiera to dużą presję na spadek cen zbóż w kraju.

Zbiory kukurydzy są już właściwie na finiszu i ceny za mokrą kukurydzę w porównaniu do ubiegłego tygodnia gwałtownie spadły, nawet o 70 – 80 zł na tonie. Obecnie najniższa cena jaką oferują skupujący wynosi 760 zł/t za kukurydzę o wilgotności 30 proc., a najwyższa kwota jaką można uzyskać to 920 zł/t. W przypadku kukurydzy suchej ceny rozpoczynają się od 1160 zł a kończą na 1380 zł/t.

Na rynku pszenicy konsumpcyjnej również widać spadki i stawki maksymalne w portach za najlepszą jakościowo pszenicę o zawartości białka 14 proc. oscylują w granicach 1660 zł/t. Minimalnie natomiast za ziarno konsumpcyjne w kraju można dostać 1350 zł/t.

Zbliżona sytuacja jest w przypadku pszenicy paszowej, której ceny spadły i obecnie można za nią dostać od 1300 do 1460 zł/t.

W przypadku jęczmienia paszowego ceny rozpoczynają się obecnie od 1050 zł a kończą na 1350 zł/t, a w przypadku pszenżyta jest to odpowiednio 1080 zł i 1350 zł.

Podobnej wielkości spadki notują ceny żyta. Jeśli chodzi o żyto konsumpcyjne to cena zawiera się w przedziale od 1000 do 1280 zł/t, a paszowe od 950 do 1180 zł/t.

Jeśli chodzi o notowania rzepaku to cena maksymalna nie przekracza obecnie, 2900 zł/t a minimalnie skupy oferują 2550 zł/t.