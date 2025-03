Druga dawka azotu w zboża idealnie dopasowana do pola. Precyzyjne, zmienne dawkowanie nawozu z Atfarm (video)

W nawożeniu dobrze jest wykorzystać narzędzia precyzyjnego rolnictwa. Pozwalają one zaoszczędzić na nawozach dzięki stosowaniu zmiennego dawkowania i poprawić wyniki plonowania naszych upraw. Takim narzędziem jest Atfarm. Dlaczego warto z niego korzystać?

Łatwa obsługa Atfarm

Atfarm to narzędzie, które pomaga rolnikom podejmować lepsze decyzje dotyczące odżywania upraw, od siewu do zbiorów. Chociaż precyzyjne techniki są stosowane w rolnictwie od dziesięcioleci, Atfarm sprawia, że precyzyjne rolnictwo jest łatwiejsze i bardziej dostępne niż kiedykolwiek. Samo zalogowanie w programie i wprowadzenie danych jest wręcz intuicyjne.

Zmienne dawkowanie na polu

Wykorzystując Atfram możemy zaoszczędzić na azocie dzięki zmiennym dawkom nawożenia. Atfarm dopasowuje dawki nawożenia do naszego pola, które oczywiście możemy korygować i aktywnie monitoruje plony naszych upraw.

Termin drugiej dawki azotu w zboża

Przed nami druga dawka nawożenia azotem zbóż. Terminy agrotechniczne drugiej dawki azotu zależą przede wszystkim od stanu odżywienia roślin.

W stanowiskach z niedoborem azotu drugą dawkę azotu należy zaaplikować wcześniej, już na początku strzelania w źdźbło. W łany bardziej gęste druga dawkę azotu podajmy nieco później, do drugiego kolanka zbóż.

Precyzyjna druga dawka azotu

Przy stosowaniu drugiej dawki następuje regulacja rozwoju upraw. Ważne jest prawidłowe ustalenie drugiej dawki azotu i tu z pomocą rolnikowi przychodzi Atfarm.

Pamiętajmy, że wysokoplonująca pszenica od fazy drugiego kolanka do liścia podflagowego pobiera około 80 – 100 kg azotu z powierzchni 1 ha. Później, do pełni kwitnienia kolejne 40 – 60 kg N/ha. Stąd zadbanie o odpowiednią ilość azotu dla roślin i ustalenie prawidłowej dawki nawożenia tym składnikiem jest tak ważne. W tym okresie kształtuje się zagęszczenie łanu, dochodzi do redukcji źdźbeł oraz ustalana jest liczba ziarniaków w kłosie.

Atfarm to nowe narzędzie precyzyjnego nawożenia firmy Yara. W tym sezonie korzystać możemy z niego bezpłatnie.

