Drożeje tylko rzepak. A co przyniosą kolejne miesiące na rynku zbóż? Ceny zbóż 25.10.2024

Kończący się tydzień przynosi wyhamowanie tendencji wzrostowej na krajowym rynku zbóż, choć przewidywania analityków odnośnie dalszych ruchów cenowych wyglądają dość optymistycznie. Jak zatem wyglądają ceny zbóż na 25.10.2024 r.?

Zbliżamy się już właściwie do końca żniw kukurydzianych i ruch w skupach powoli zamiera. Sytuacji nie poprawia fakt, że rolnicy dalej niechętnie sprzedają pozostałe im jeszcze inne gatunki zbóż.

Nowy rok przyniesie ożywienie?

Skupujący z którymi rozmawiamy twierdzą, że to wyczekiwanie rolników powinno się skończyć wraz z początkiem nowego roku, gdyż rolnicy liczą na rządowe dopłaty, do których być może uprawniać będzie, tak jak w minionym sezonie, faktura wystawiona z początkiem roku. Trudno jednak stwierdzić, czy takowe dopłaty rzeczywiście będą, ale jest dość prawdopodobne, że faktycznie z początkiem roku sprzedaż może ruszyć.

Optymistyczne prognozy

Ceny jak już wspominaliśmy, obecnie wyhamowały, ale analitycy PKO BP w ostatnim raporcie AgroMapa nie wykluczają szybszych wzrostów w kolejnych miesiącach 2025 roku pisząc, że wzrosty cen w kolejnych miesiącach mogą być szybsze niż wskazywałby na to sezonowy wzorzec, m.in. z uwagi na mniej komfortowy bilans głównych zbóż na światowych rynkach.

Wciąż znaczącym ryzykiem dla cen pozostają oczywiście uwarunkowania geopolityczne i pogodowe. Niemniej jednak jeśli nie zajdą wspomniane wyżej czynniki ryzyka, to analitycy PKO BP spodziewają się wzrostu cen w 2025 roku za pszenicę do poziomów powyżej 900 zł za tonę, co jest znacząco wyższym szacunkiem od przewidywań GUS, który określa cenę na I półrocze 2025 na nieco ponad 800 zł/t.

Ceny na dzień 25.10.2024 r.: