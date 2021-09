Drony w pracy inspektorów PIORiN. Wykorzystanie teledetekcji w służbie zdrowia roślin

Zespół projektowy Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa, w ramach realizacji Zadania 2 realizowanego przez Państwową Inspekcje Ochrony Roślin i Nasiennictwa projektu FITOEXPORT, opracował nowoczesne metody, rozwiązania i narzędzia służącej bardziej efektywnej inspekcji fitosanitarnej i lustracji upraw z wykorzystaniem technologii teledetekcyjnych, fotogrametrycznych, BSP oraz geoinformacyjnych.

Zdaniem ekspertów z Instytutu Lotnictwa opracowanie i wdrożenie nowych metod i narzędzi w pracy PIORiN, które pozwalają na szybszą i bardziej dokładną kontrole fitosanitarną, przekłada się bezpośrednio na zwiększenie aktywności eksportowej polskich przedsiębiorstw, które są zobligowane do poddawania się danym kontrolom przed przystąpieniem do międzynarodowej sprzedaży produktów roślinnych.

– Planowane zastosowanie wyników fazy badawczej w realizację fazy przygotowania do zastosowania poprzez prowadzenie szkoleń, warsztatów i pilotaży wraz z inspektorami PIORiN, pozwoli na bezpośrednie wykorzystanie w praktyce przez państwową inspekcję rezultatów badań naukowych. Opracowane w ramach Programu i planowane do wdrożenia dokumenty operacyjne, diagnoza raport cząstkowy, prototyp oraz gotowe rozwiązania przyczynią się bezpośrednio do wzmocnienia kapitału społecznego niezbędnego do realizacji krajowych i regionalnych polityk rozwojowych. Wyniki Projektu FITOEXPORT mogą być wykorzystane praktycznie w każdej gałęzi gospodarki z obszaru rolnictwa i leśnictwa – mówi Huber Skoneczny z Zakładu Teledetekcji w Instytucie Lotnictwa.

Projekt FITOEXPORT (Gospostrateg1/385957/5/NCBR/2018) jest finansowany z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu GOSPOSTRATEG. Zakończenie projektu jest przewidziane na koniec roku 2021 r.