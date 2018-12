Drobiowe prognozy KE

Komisja Europejska prognozuje, że przez najbliższych dwanaście lat wzrost produkcji drobiu w państwach Unii Europejskiej znacząco zwolni. W ocenie KE, do roku 2030 średni roczny wzrost produkcji mięsa drobiowego we wszystkich państwach wyniesie średnio 0,3 procent rocznie.

Zdaniem Krajowej Izby Producentów Drobiu i Pasz jest to bardzo istotny spadek, biorąc pod uwagę fakt, że w minionych dziesięciu latach produkcja drobiu w Europie rosła średnio o 2,5 procent. Konsumpcja mięsa drobiowego w UE wynosi średnio 24 kilogramy na mieszkańca (jest to znacznie niższa wartość niż w Polsce, gdzie – według niektórych szacunków konsumpcja drobiu zbliża się już do 31 kilogramów).

Zgodnie z prognozami ekspertów UE konsumpcja drobiu w Europie będzie rosła jeszcze wolniej niż produkcja, bo jedynie o 0,2 procent rocznie (zgodnie z szacunkami w 2030 roku konsumpcja ma wynieść w UE 24,8 kg na głowę).

– Dla poprawy nastrojów producentów mięsa można dodać, że Komisja Europejska szacuje, że popyt na mięso w krajach pozaeuropejskich będzie rósł. W 2030 roku globalny popyt na import mięsa drobiowego ma przekroczyć 17 milionów ton rocznie. Największe wzrosty zapotrzebowania na dostawy drobiu mają pochodzić z następujących państw: Wietnamu, Filipin, Chin, Afryki Południowej, Ghany oraz Beninu – informuje KIPDIP.

Źródło: kipdip