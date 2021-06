Dramatyczny wypadek w Jankielówce. Zmarł młody rolnik

20 czerwca na Podlasiu doszło do tragicznego w skutkach wypadku, w którym zginął przygnieciony ciągnikiem rolnik. Do wypadku doszło podczas prowadzonych tam prac polowych. 29-letni mężczyzna, który zgrabiał siano, zjechał do rowu, tam traktor się przewrócił i przygniótł kierowcę.

– Doszło do zatrzymania akcji serca. Mężczyzna był reanimowany. Udało mu się przywrócić czynności życiowe. Został przetransportowany śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego do szpitala w Suwałkach – relacjonują strażacy z OSP Raczki.

Niestety, w niedzielę, około 23.00, mężczyzna zmarł w szpitalu w Suwałkach.

Paweł Palica

Fot. OSP Raczki