Dramatycznie niskie ceny w końcówce tygodnia, magazyny zapełnione. Ceny zbóż 09.12.2022

Koniec bieżącego tygodnia przynosi powrót do cen, które oferowane były rolnikom jeszcze przed wybuchem wojny ukraińsko-rosyjskiej. Najgorsze jest jednak to, że obecnie nie ma zbyt wielu chętnych na kupno zbóż, gdyż skupujący deklarują zapełnienie magazynów.

Pewną iskierką nadziei może być ostatnie uspokojenie na rynkach światowych. Sytuacja ta nie przekłada się jednak jeszcze na rynek rajowy i tutaj notujemy wielomiesięczne minima. Szczególnie zła jest sytuacja na rynku kukurydzy, gdzie w końcówce sezonu, zwłaszcza na wschodzie kraju firmy proponują ceny za mokrą kukurydze nawet poniżej 600 zł za tonę. W przypadku kukurydzy suchej ceny wynoszą od 1100 do 1250 zł za tonę.

Z kolei na rynku pszenicy aktualna cena za najlepsze jakościowo ziarno o zawartości białka 14 proc. w portach to 1630 zł/t. Minimalnie natomiast za ziarno konsumpcyjne w kraju można dostać 1300 zł/t. Pszenica paszowa kupowana jest z ceną minimalną nawet nieco poniżej 1200 zł/t a maksymalnie można uzyskać 1350 zł.

W przypadku jęczmienia paszowego ceny utrzymują się nawet poniżej 1 tys. zł/t i obecnie najniższe stawki rozpoczynają się od 950 zł/t. Maksymalną stawką jest natomiast obecnie 1300 zł. Niewiele lepiej jest w przypadku pszenżyta gdzie minimalną stawką jest 1070 zł, a maksymalną 1300 zł/t.

Na niskich poziomach utrzymują się również ceny żyta. Jeśli chodzi o żyto konsumpcyjne, to cena zawiera się w przedziale od 1030 do 1220 zł/t, a paszowe od 890 do 1180 zł/t.

Bardzo tani jest również rzepak, który przebił granicę 2500 tys. zł/t i minimalnie firmy skupowe chcą płacić za niego 2490 zł, a maksymalna cena nie przekracza 2750 zł/t.

Ogólnie dużym problemem jest obecnie fakt, że zbóż mimo tak niskich cen nie ma kto kupić, ponieważ firmy skupowe mają pełne magazyny i niektóre z nich nawet wstrzymują skup. Z rozmów, które przeprowadziliśmy wynika, że taka sytuacja raczej do końca roku się nie zmieni, choć obecnie ciężko jest na tym rynku cokolwiek prognozować.