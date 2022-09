Dramat podczas prac na polu pod Kartuzami. Prasa wciągnęła rękę 16-latka

Do poważnego wypadku doszło 5 września wieczorem podczas prac polowych, prowadzonych w pomorskiej miejscowości Borowy Las.

Jak informuje Komenda Powiatowa Policji w Kartuzach, zdarzenie miało miejsce około godziny 20:30. Na miejsce natychmiast został zadysponowany patrol policji oraz służby ratunkowe, a funkcjonariusze ustalili, że podczas wykonywania tam prac polowych przy użyciu ciągnika rolniczego i prasy do słomy, doszło do awarii sprzętu. 16-letni chłopak podjął wówczas samodzielną próbę naprawy prasy, niestety zakończyła się ona tym, że maszyna wciągnęła jego rękę. Pomocy udzielało Lotnicze Pogotowie Ratunkowe, które przetransportowało poszkodowanego do szpitala.

Policjanci z Kartuz zwracają uwagę na to, że według danych KRUS, w okresie żniw wypadkom ulega średnio jedna czwarta osób spośród ogółu poszkodowanych w wypadkach przy pracy w gospodarstwach rolnych w skali roku. W tym czasie przyczyną niemal połowy wypadków są upadki osób, około 11% to wypadki związane z pochwyceniem i uderzeniem przez części ruchome maszyn i urządzeń, a 12% stanowią zdarzenia spowodowane uderzeniem, przygnieceniem lub pogryzieniem przez zwierzęta inwentarskie.