Dramat na rynku i nie widać nadziei na zmianę tendencji: Ceny zbóż 13.02.2024

Chwilowe wyhamowanie spadków pod koniec zeszłego tygodnia było tylko krótką przerwą w dalszych spadkach i obecnie próżno szukać jakichś większych zmian kierunku cenowego. Jak zatem wyglądają ceny na krajowym rynku na 13.02.2023 r.?

W chwili obecnej trwa niejako swoiste przeciąganie liny pomiędzy kupującymi a sprzedającymi, tzn. kupujący widząc obecną sytuację nie są zbyt chętni do dalszych zakupów, licząc na dalszy spadek cen, tym bardziej, że ich magazyny są w większości wypełnione, a sprzedający nie chcą zbytnio pozbywać się towaru po obecnych stawkach.

Niestety nie widać na ten moment wyjścia z tej patowej sytuacji, gdyż ruchy na giełdach światowych, gdzie pszenica notowana jest już poniżej 210 euro za tonę, nie zwiastują żadnego rychłego odbicia cen. Dodatkowo bardzo widoczna jest na rynku presja tanich zbóż eksportowanych przez Ukrainę i Rosję.

To wszystko sprawia, że nawet za pszenicę o zawartości białka 14 proc. w portach nie dostaniemy więcej jak 960 zł za tonę. Jednakże ceny minimalne w głębi kraju są dużo niższe i zaczynają się od cen na poziomie nawet 670 zł/t. Jak zawsze najdrożej jest na północy i północnym zachodzie kraju, a najtaniej na południowym wschodzie. Niższa jest oczywiście cena pszenicy paszowej za którą skupujący oferują ceny na poziomie od 610 do 770 zł za tonę.

Spadają także stawki za jęczmień i w przypadku jęczmienia paszowego rozpoczynają się od 550 zł/t., a maksymalną ceną jest obecnie 740 zł/t. Jak zawsze lepsze stawki obowiązują w przypadku jęczmienia konsumpcyjnego, który wyceniany jest od 580 zł/t do nawet 780 zł/t. Nieco niżej jest od jęczmienia paszowego wyceniane pszenżyto i stawki rozpoczynają się od 560 do maksymalnie jest to 680 zł/t.

W dół poszły również wyceny żyta i tak za żyto paszowe minimalne stawki zaczynają się od poziomu 470 zł/t, a maksymalnie można otrzymać 590 zł/t. Nie zmieniły się natomiast stawki za żyto konsumpcyjne i za nie można dostać maksymalnie 630 zł, a ceną minimalną jest 520 zł/t. Także rzepak nie zdołał utrzymać ubiegłotygodniowych poziomów cenowych i jego wyceny spadły. Maksymalnie kupujący są skłonni zapłacić 1810 zł/t, a minimalnie skupujący płacą 1650 zł/t.

W dół po raz kolejny lecą ceny kukurydzy i obecnie dotarliśmy już do minimalnej ceny na poziomie poniżej 600 zł/t, czyli do poziomu 590 zł/t, a maksymalnie jest to 720 zł/t. Spadkom nie oparł się również poszukiwany na rynku owies i maksymalnie kupujący są skłonni zapłacić 860 zł za tonę, ale minimalnie jest to poziom 600 zł za tonę.