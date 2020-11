Dracula Hydro: nowy duży agregat od Maschio

Jak deklaruje producent, dzięki połączeniu talerzy i zębów Dracula Hydro radzi sobie – w jednym przejeździe – z resztkami pożniwnymi, napowietrza glebę, wyrównuje i przygotowuje glebę pod siew.

Podwójny rząd przednich talerzy miesza glebę, tnie pozostałości i łączy ją z ziemią, aby przyspieszyć rozkład. Głębokość roboczą talerzy można regulować hydraulicznie podczas jazdy. Po uzyskaniu mieszanki gleby i resztek pożniwnych ziemia jest lepiej napowietrzona: poprawia to właściwości biochemiczne gleby, a w chłodniejszym klimacie przyspiesza ogrzewanie łoża siewnego, aby wspomóc szybkie wschody nasion.

Sekcję środkową tworzą rzędy zębów, których zadaniem jest rozbijanie głębszej i bardziej zagęszczonej warstwy, remiksowanie powierzchni i tworzenie porowatości na korzyść napowietrzania.

Nowa wersja Hydro jest wyposażona w tłoki hydrauliczne zastępujące tradycyjne amortyzatory z podwójną sprężyną. To rozwiązanie ma gwarantować wydajną pracę na trudnym podłożu, ponieważ zęby są teraz mocno osadzone do maksymalnie 900 kilogramów ładunku w porównaniu z 700 kilogramami poprzedniej wersji z podwójną sprężyną. Ta wyjątkowa w kategorii kultywatorów wytrzymałość zapewnia stałą wydajność w każdych warunkach, unikając ryzyka wystąpienia obszarów roboczych na głębokości mniejszej niż nominalna. Głębokość robocza jest regulowana hydraulicznie i może wynosić od 8 do 30 cm.

Nachylenie zębów zostało zaprojektowane tak, aby umożliwić lepszą penetrację również w trudnych glebach, a duży prześwit ramy zapewnia dobry przepływ gleby i pozostałości.

Ostatnia sekcja składa się z zestawu nachylonych talerzy, które usuwają ewentualne redliny pozostawione z tylnego rzędu zębów, oraz z tylnego walca, który rozdrabnia duże bryły, wyrównuje i zagęszcza glebę w celu optymalnego przygotowania gleby pod siew.

Talerze Dracula Hydro mają dużą średnicę 610 mm i grubość 6 mm. Wykonane są z boru i stali o wysokiej wytrzymałości i gwarantują jednorodną pracę na całej powierzchni. Wklęsły kształt zapewnia lepszą mieszankę ziemi i pozostałości. Kąt 22°, kształt i odstępy między tarczami gwarantują doskonałą jakość cięcia i zakopywanie pozostałości również w najtrudniejszych warunkach.

Naprzemienne rozmieszczenie zębów i talerzy zostało opracowane w celu połączenia na całej szerokości roboczej jednorodnej przemiany elementów. Ponadto ich układ pozwala uniknąć obszarów, które nie są przechwytywane przez elementy robocze.

Duży tylny wał o średnicy 600 mm łączy w sobie: ostateczne rozdrobnienie brył dzięki głęboko rowkowanym pierścieniom wału, częściowe wyrównanie gleby, aby umożliwić późniejszy siew, a na koniec dzięki całkowicie zamkniętemu kształtowi i dużemu wolframowi Skrobaki powlekane węglikami, pracują nawet w nieoptymalnych warunkach glebowych.

Dracula Hydro bez problemu porusza się po drogach: 3 metry szerokości i ogumienie (700/60-R22,5) w transporcie mają zapewnić doskonałą manewrowość (maszyna występuje w dwóch wariantach szerokości roboczych: 4,3 i 6,3 m.

Napęd hydropneumatyczny 3 sekcji pozwala na natychmiastową i dokładną regulację ciągnika z możliwością wykorzystania maszyny w różnych warunkach i do różnych celów. Niepotrzebne elementy można rzeczywiście łatwo wykluczyć.