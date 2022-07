Obecne przepisy dzielą rolników. Nie wszyscy mają te same prawa

Rolnicy z Dolnego Śląska postulują do ministra rolnictwa o włączenie do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach budżetu PROW gmin miejskich liczących powyżej 5 tysięcy mieszkańców, w których funkcjonują rolnicy.

Prowadzą oni na tych terenach produkcję rolnicza, a ze względu na klasyfikacje obszaru jako gminy miejsko – wiejskiej, z którego wyłączono miasta liczące ponad 5 tysięcy mieszkańców, są wykluczeni z programów pomocy miedzy innymi na operacje typu ,,Premia na rozpoczęcie działalności pozarolniczej’’ czy też wsparcia Kół Gospodyń Wiejskich także w miastach – mówi Ryszard Borys, prezes Dolnośląskiej Izby Rolniczej.

Zdaniem samorządu rolniczego dotychczasowe działania dzielą rolników. Jak uzasadniają, rolnik jest jeden. Skoro składa wnioski o dopłaty to jest rolnikiem, zatem powinien on również mieć możliwość korzystania z wszystkich programów kierowanych do rolników.