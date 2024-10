Dotacje na zakup maszyn. Czy na pewno beneficjentami są rolnicy?

Szumnie zapowiadany program „Inwestycje przyczyniające się do ochrony środowiska i klimatu” właśnie startuje i trzeba się spieszyć, aby móc uzyskać wsparcie w jego ramach. Budżet jest dość ograniczony, a kto się nie załapie, z powodu cen często będzie musiał sobie odpuścić…

W ramach wspomnianego programu do wyboru mamy cały katalog maszyn i urządzeń, na które można otrzymać dofinansowanie 65 proc. wartości inwestycji w przypadku pojedynczego rolnika i 80 proc. w przypadku grupy rolników, czyli odpowiednio 200 i 600 tys. zł.

Aż miliard? Tylko miliard

Kwoty robią wrażenie, ale budżet, który jest określony na niecały 1 mld zł (dokładnie 943 mln zł) zostanie raczej bardzo szybko wyczerpany. Licząc tylko po maksymalnych dofinansowaniach dla rolników w wysokości 200 tys. zł będzie to nieco ponad 4,7 tys. wniosków, a jeśli doliczymy grupy rolników, bo takie z pewnością będą, to ta liczba drastycznie spadnie.

Jednakże czy zastanawialiście się, kto najbardziej skorzysta na tym programie i kto najbardziej na niego liczy? Otóż tak, to producenci maszyn, którzy obecnie wywindowali ceny do poziomów już dalece nieakceptowalnych dla rolników. Sprzedaż zaczęła mocno spadać, co doskonale widać w statystykach dotyczących chociażby sprzedaży nowych ciągników, które są najbardziej reprezentatywne, gdyż poparte szczegółowymi danymi odnośnie rejestracji.

Nikomu nie jest łatwo, ale rolnikom też

W przypadku pozostałych maszyn nie ma aż tak dokładnych danych, ale producenci w nieoficjalnych rozmowach przyznają, że sprzedaż w niektórych kategoriach sprzętu spadła nawet o 40-50 proc. Nie jest w tym miejscu raczej zaskoczeniem, że obecne poziomy cenowe stały się nieakceptowalne dla potencjalnych nabywców. Producenci co prawda tłumaczą się wyższymi kosztami pracy, energii, inflacją czy też kosztami stali stanowiącej istotny komponent maszyn, które to ich dotykają. Wszystko to jest w większości prawdą, ale trzeba zwrócić uwagę, że ceny stali wróciły do poziomów przedwojennych, a problemy z komponentami chociażby elektronicznymi wywołane pandemią również ustały.

W tym miejscu musimy również zaznaczyć, że problemy ostatnich lat równie mocno, a być może i bardziej dotknęły także rolników, co doskonale widać w danych Ministerstwa Rolnictwa, wg. których w październiku 2020 r. tona pszenicy kosztowała około 800 zł, a w roku bieżącym tę cenę Ministerstwo szacuje na około 900 zł, zatem wzrost cen produkcji sprzedanej wynosi około 12 proc. Jednakże na przestrzeni 4 lat nawozy, chociażby saletra amonowa, zdrożały o 40 proc., a do tego musimy również doliczyć także to, że rolników również nie ominęły podwyżki cen prądu czy paliw.

Skumulowaną inflację za ostatnie 4 lata można przyjąć na podstawie danych Ministerstwa Finansów na poziomie 35-40 proc., a tymczasem w ciągu tych 4 lat ceny niektórych maszyn, zwłaszcza tych nieco tańszych jak np. kompaktowych bron talerzowych, szczególnie polskich producentów, wzrosły nawet o ponad 100 proc.

Nie dziwi więc, że w obliczu słabszej siły nabywczej rolników, którzy nie mogą, jak producenci maszyn, ustalać cen na swoje produkty, sprzedaż spada i prawdopodobnie będzie spadać dalej dopóki nie wróci choćby minimalna opłacalność produkcji. Nowy nabór na maszyny nie załatwi sprawy ekstremalnie wysokich cen maszyn.

Gdzie jest granica?

Chyba że granica bólu została już w postaci słupków sprzedażowych przekroczona, a producenci zreflektują się, że ciągłe windowanie cen to droga donikąd. Czy tak się stanie, trudno wyrokować. Z pewnością nowa dotacja na maszyny pozwoli niektórym z nich przetrwać ciężką sytuację, w jakiej się obecnie znajdują, tyko czy czegoś ich nauczy? To pytanie pozostawię bez odpowiedzi…