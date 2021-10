Dotację na ochronę gospodarstwa przed ASF. Do kiedy wnioski?

Producenci trzody chlewnej, którzy chcą zrealizować inwestycje chroniące ich gospodarstwa przed rozprzestrzenianiem się wirusa ASF będą mogli otrzymać pomoc finansową w wysokości do 100 tys. zł.

– Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa do 26 listopada 2021 r. przyjmuje wnioski o dofinasowanie w ramach PROW 2014-2020 na inwestycje chroniące gospodarstwa utrzymujące świnie przed rozprzestrzenianiem się wirusa afrykańskiego pomoru świń (ASF) – informuje resort rolnictwa.

Dofinansowanie można otrzymać między innymi na wykonanie ogrodzenia, utworzenie lub zmodernizowanie niecki dezynfekcyjnej, wyposażenie gospodarstwa w urządzenie do dezynfekcji czy budowę lub przebudowę magazynu do przechowywania słomy dla świń, zakup silosu na paszę gotową do bezpośredniego spożycia przez świnie i wykonanie robót związanych z jego posadowieniem

Dowiedzieliśmy się ,że pomoc stanowi refundację do 80 proc. kosztów kwalifikowalnych operacji. W przypadku ogrodzenia zwrotowi podlega do 80 proc. kosztów określonych według standardowych stawek jednostkowych, które wynoszą: 230 zł – koszt wykonania metra bieżącego ogrodzenia, 2100 zł – koszt wykonania bramy, 710 zł – koszt wykonania furtki.

Posiadanie ogrodzenia ochronnego co najmniej pomieszczeń, gdzie utrzymywane są świnie oraz budynków, w których przechowuje się paszę i ściółkę to element wzmocnionych środków bioasekuracji wynikających z przepisów UE i jest jednym z warunków, który umożliwia przemieszczenie świń z gospodarstw zlokalizowanych w obszarach objętych ograniczeniami II i III (czerwona i różowa strefa) – poza te obszary – przypomina MRiRW.