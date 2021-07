Dotacje  na budowę biogazowni rolniczych i małych elektrowni wodnych

Przypominamy, że 20 lipca 2021 roku Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej rozpoczął nabór nwniosków o dofinansowanie dla biogazowni rolniczych i małych elektrowni wodnych w ramach Programu Priorytetowego „Agroenergia” . Jego celem jest zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych w sektorze rolniczym.

Nabór wniosków dotyczy takich przedsięwzięć jak zakup i montaż biogazowni rolniczej o mocy nie większej niż 500 kW wraz z towarzyszącą instalacją wytwarzania biogazu rolniczego lub elektrowni wodnej nie większej niż 500 kW oraz zakup i montaż towarzyszących magazynów energii dla instalacji o mocy nie większej niż 500 kW.

Program skierowany jest do osoby fizycznej będącej właścicielem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych zawiera się w przedziale od 1 ha do 300 ha oraz co najmniej rok przed złożeniem wniosku prowadzącej osobiście gospodarstwo.

Beneficjentem programu może być też osoba prawna będąca właścicielem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych zawiera się w przedziale od 1 ha do 300 ha oraz co najmniej rok przed złożeniem wniosku o udzielenie dofinansowania prowadzącej działalność rolniczą lub działalność gospodarczą w zakresie usług rolniczych (kod PKD: 01.61.Z, 01.62.Z lub 01.63.Z).

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej NFOŚiGW.