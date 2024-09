Dotacje do rolnictwa to ściema?

Dotacje, które trafiają do rolników, to tak naprawdę są pieniądze, które rolnicy mają wydać – na zwierzęta, na maszyny, na inne rzeczy. Nie zostają w kieszeniach rolników. A firmy, od których rolnicy kupują, podnoszą ceny swoich towarów czy usług stosownie do wysokości dopłat.

Rolnik „pośrednikiem” na rynku finansowym

– Może nadszedł wreszcie czas, żeby ludzie w końcu zrozumieli, że wszelkie dofinansowania, dotacje, które trafiają do nas, to tak naprawdę, tylko i wyłącznie, jest hajs, który trafia na nasze konta i ma być przez nasze konta i przez nas samych przerzucony – na jakieś maszyny, na jakieś zakupy. A tak naprawdę nie zyskujemy na tym nic – ponieważ te maszyny, te zwierzęta, te wszystkie środki są po prostu o wiele droższe niż być powinny – mówi mężczyzna.

Na „babciowym” zarobią tylko żłobki?

Przykładem działania wszelkich dofinansowań i programów socjalnych jest “babciowe”: wraz z pojawieniem się tego programu żłobki podniosły opłaty miesięczne. Kolejnym przykładem jest dofinansowanie do zakupu loch.

– Była dopłata “Locha +” – 200 zł do zakupu loszki. Zgadnijcie, o ile loszki podrożały? Dokładnie o 200 zł.

Dostajemy dofinansowanie do zakupu maszyn – 60% zwrotu. Ale tak naprawdę, gdyby tego dofinansowania nie było, maszyny byłyby o wiele tańsze.

Fikcyjne dopłaty

To, co trafia do rolnictwa, nie trafia do kieszeni rolników – to wyłącznie “przepuszczanie” pieniędzy przez konta rolników, by zachęcić do zakupów. Ale zawsze, gdy jest jakakolwiek dopłata czy program socjalny – niezależnie od tego, czy jest to “800+”, czy “Locha+”, czy “babciowe” – to, co mamy kupić za dopłaty, drożeje.

Dopłaty dla rolników za pieniądze rolników

– I państwo, i Unia Europejska nie mają własnych pieniędzy – to są nasze pieniądze, które są nam zabierane, żeby później były dane. I tak to się wszystko kręci – podsumowuje rolnik.

