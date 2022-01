Dostawczak wjechał w tył traktora

Do bardzo groźnie wyglądającej kolizji z udziałem ciągnika rolniczego i samochodu dostawczego doszło 19 stycznia na drodze na krajowej nr 15 w wielkopolskiej miejscowości Czarny Sad.

Do zdarzenia doszło ok. godziny 17:50. Podczas rozpoznania ustalono, że doszło do zderzenia dwóch pojazdów – traktora marki Zetor, który leżał w rowie i samochód osobowego Renault Master, za którego kierownicą siedziała 35-letnia kobieta. W zdarzeniu brały udział cztery osoby.

– Jedna osoba poniosła obrażenia i znajdowała się pod opieką personelu medycznego. Pozostali uczestnicy zdarzenia nie odnieśli obrażeń. Strażacy w rozbitych pojazdach odłączyli akumulatory, następnie wsparli funkcjonariuszy policji w zakresie kierowania ruchem drogowym – informuje st. kpt. Tomasz Patryas z KP PSP w Krotoszynie.

Kierujący pojazdami byli trzeźwi, a sprawczyni została ukarana mandatem karnym w wysokości 1,5 tys. zł, uderzyła bowiem w tył ciągnika, którym kierował 63-letni mężczyzna.

Paweł Palica