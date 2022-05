Dorosłe skrzypionki i jaja chrząszcza widoczne w zbożach

W uprawach zbóż widoczne są dorosłe skrzypionki oraz jaja chrząszcza. Szkodnikom sprzyja ciepła aura i brak opadów, bowiem silniejsze deszcze zmywają chrząszcze z roślin.

Dorosłe skrzypionki nadgryzają liście zbóż i mogą być roznosicielami wirusów powodujących choroby. Obecnie dojrzałe samice skrzypionek składają jaja, co trwać będzie ok. 2 tygodni – jest to uzależnione od panującej pogody. Jeśli jest gorąco to okres składania jaj wydłuża się do ok. 3 tygodni. W sprzyjających warunkach atmosferycznych jedna samica skrzypionki składa 200-300 jaj. Po złożeniu jaj chrząszcze skrzypionki giną.

Jaja skrzypionki można zaobserwować na najmłodszych liściach zbóż, na górnej stronie blaszek liściowych. Jaja skrzypionki są owalne, barwy miodowożółtej, ułożone pojedynczo lub w łańcuszku – po kilka sztuk i najczęściej wzdłuż nerwów.

Po około 14 dniach ze złożonych jaj wylęgają się szkodliwe larwy, co przypada na ogół na przełomie trzeciej dekady maja i początku czerwca. Larwy są wyjątkowo żarłoczne. Wyjadają tkankę miękiszową liści i uszkadzają je wzdłuż nerwów. Przeciwko szkodliwym larwom stosuje się zabieg chemicznego zwalczania insektycydem.

Próg ekonomicznej szkodliwości skrzypionki

pszenica ozima, pszenżyto ozime, żyto – 1-2 larwy na 1 źdźble;

jęczmień ozimy i jary, pszenica jara, pszenżyto jare, owies -1 larwa na 2-3 źdźbłach.