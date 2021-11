Dopłaty za realizację planów nawożenia

W przygotowanym przez MRiRW projekcie Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki rolnej znajduje się propozycja wprowadzenia w ramach Ekoschematu – praktyki korzystne dla klimatu, płatności rocznej na hektar użytków rolnych, na których rolnik zobowiąże się do opracowania i przestrzegania planu nawożenia z wykorzystaniem narzędzi FasST.

W wariancie podstawowym (bez wapnowania, w przypadku, gdy wynik próbek gleby nie wskazuje na potrzebę zastosowania wapnowania) wymagane będzie opracowanie i przestrzeganie planu nawozowego do powierzchni wszystkich gruntów rolnych w gospodarstwie, opartego na bilansie azotu oraz chemicznej analizie gleby określającej dawki składników pokarmowych (N, P, K oraz potrzeby wapnowania).

Natomiast wariant z wapnowaniem obejmuje zakres podstawowy rozszerzony o zastosowanie wapnowania, którego potrzeba wynika z przeprowadzonego w wyniku wariantu podstawowego badania gleby.

Na tym etapie, jak zaznacza resort rolnictwa wysokość stawki płatności nie zostały jeszcze ustalone.

Zdaniem ekspertów MRiRW działanie to przyczyni się do łagodzenia zmian klimatu i przystosowania się do nich, a także wykorzystania zrównoważonej energii. Czy tak się stanie – czas pokaże …