Dopłaty z tytułu zużytego materiału siewnego

Rolnicy, którzy wykorzystali materiał siewny kategorii elitarny lub kwalifikowany do siewu lub sadzenia, mogą ubiegać się o przyznanie dopłaty z tego tytułu. Wnioski można składać w biurach powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa do 25 czerwca br.

– Dopłaty przewidziane są dla producentów rolnych, którzy zużywają do siewu lub sadzenia materiał siewny kategorii elitarny lub kwalifikowany. Dofinansowania udziela się do powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych tym materiałem. Rolnicy ubiegający się o wsparcie powinni posiadać działki rolne o łącznej powierzchni nie mniejszej niż 1 ha, przy czym za działkę rolną uważa się zwarty obszar gruntu rolnego, na którym jest prowadzona uprawa lub grupa upraw, o powierzchni nie mniejszej niż 0,1 ha. Dopłatami nie są natomiast objęte uprawy przeznaczone na przedplon lub poplon – informuje ARiMR.

Wsparcie mogą otrzymać rolnicy, którzy zużyli do siewu lub sadzenia materiał siewny kategorii elitarny lub kwalifikowany wytworzony ze: zbóż, roślin strączkowych i ziemniaków. W przypadku zbóż wykorzystać można materiał siewny z jęczmienia, owsa, pszenicy, pszenżyta lub żyta. Jeśli chodzi o rośliny strączkowe, to materiał siewny można pozyskać z bobiku, grochu siewnego, łubinu, soi czy wyki siewnej. Materiał siewny powinien być wytworzony przez przedsiębiorców lub w gospodarstwach rolnych, o których mowa w przepisach o nasiennictwie. Może też być on zakupiony od przedsiębiorcy lub rolnika prowadzących obrót materiałem siewnym albo od podmiotu prowadzącego obrót materiałem siewnym na terytorium innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej.

Jak zaznacza ARiMR, stawki dopłat do materiału siewnego określane są corocznie do 30 września w drodze rozporządzenia Rady Ministrów. Ich wysokość uzależniona jest od powierzchni upraw zadeklarowanych przez rolników we wnioskach oraz środków finansowych przeznaczonych na ten cel w danym roku budżetowym.

Wysokość pomocy ustalana jest jako iloczyn deklarowanej przez rolnika we wniosku powierzchni upraw i stawki dopłaty. Wsparcie przyznawane jest w ramach pomocy de minimis w rolnictwie. Całkowita kwota pomocy de minimis przyznana jednemu producentowi rolnemu nie może przekroczyć 20 tys. euro w okresie trzech lat podatkowych. Taki sam limit obowiązuje łącznie kilku rolników powiązanych osobowo lub kapitałowo.

Źródło: ARiMR