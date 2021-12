Dopłaty do zróżnicowanej struktury upraw. Na czym mają polegać?

Według założeń planu strategicznego do wspólnej polityki rolnej w latach 2023 – 2027 mają zostać wprowadzone dopłaty do zróżnicowania struktury upraw. Na jakich zasadach i w jakiej kwocie mają być przyznawane?

Dotacja przewidziana jest do uprawa co najmniej 3 różnych gatunków upraw, przy czym co najmniej 20 proc. w strukturze zasiewów stanowią uprawy gatunków roślin mających pozytywny wpływ na bilans glebowej materii organicznej (m.in. rośliny bobowate), oraz udział zbóż (w tym kukurydzy) nie przekracza 65 proc., a udział upraw pozostałych gatunków roślin mających ujemny wpływ na bilans glebowej materii organicznej (m.in. okopowe, rzepak) nie przekracza 30 proc.

Jak czytamy w przygotowanym przez resort rolnictwa krajowym planie strategicznym dla WPR na lata 2023 – 2027, celem interwencji jest poprawa jakości gleby i potrzeba odbudowy materii organicznej poprzez zwiększenie udziału upraw mających pozytywny wpływ na bilans glebowej materii organicznej.

Ponadto, konieczność zwiększenia udziału różnych upraw w gospodarstwie przyczyni się do ochrony różnorodności biologicznej. Jak podaje MRiRW szczegółowe wymagania dotyczące tej interwencji zostaną doprecyzowane w przepisach określających warunki przyznania pomocy. Wstępnie stawka dopłaty ma wynieść 339 zł/ha.