Dopłaty do zakupu buhaja – skorzystaj z pomocy de minimis w 2025 roku

ARiMR informuje o możliwości skorzystania z dopłat do zakupu czystorasowych byków rasy mięsnej w ramach pomocy de minimis w 2025 roku. Przeznaczono na ten cel 5 mln zł pochodzących z pomocy publicznej. Jakie warunki trzeba spełnić, aby otrzymać dopłatę? Ile wynosi pomoc de minimis do zakupu buhaja? Sprawdźmy.

Kto może ubiegać się o dopłatę do zakupu byka?

Z pomocy publicznej do zakupu czystorasowego byka mogą skorzystać producenci rolni o nadanym numerze identyfikacyjnym, prowadzący działalność jako mikro, mali i średni przedsiębiorcy, którzy zakupili przynajmniej jednego czystorasowego buhaja rasy mięsnej (w wieku powyżej 13 miesięcy) w roku poprzedzającym rok składania wniosku o przyznanie pomocy (w latach 2024 – 2025).

Warunki korzystania z pomocy – jednorazowa pomoc na danego buhaja

Pomoc jest przyznawana tylko raz na zakup danego buhaja. Natomiast, jeśli rolnik sprzeda zwierzę, do którego otrzymał dofinansowanie, przed upływem 24 miesięcy od jego zakupu, to będzie zobowiązany do zwrotu części pomocy. Zwrot będzie proporcjonalny do liczby miesięcy stanowiącej różnicę między liczbą 24 a liczbą miesięcy, które upłynęły od dnia zakupu czystorasowego byka.

Jak wyliczyć wysokość dopłaty?

Kwotę dopłaty za zakup buhaja wylicza się, mnożąc 5 tys. zł przez liczbę kupionych buhajów, nie większą niż iloraz średniej liczby krów w gospodarstwie i liczby 15 w roku poprzedzającym zakup buhaja.

Natomiast średnią liczbę krów oblicza się:

Jako iloraz liczby krów w posiadaniu producenta rolnego w ostatnim dniu każdego miesiąca w roku poprzedzającym rok, w którym został zakupiony buhaj, i liczby 12.

Na podstawie danych zawartych w komputerowej bazie danych prowadzonej na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 listopada 2022 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt.

Przy czym, definicję krowy ustala się jako samicę bydła, która osiągnęła wiek 24 miesięcy i więcej.

Pomoc de minimis – gdzie trafi wypłata dla rolnika?

Pomoc finansowa do zakupu czystorasowego byka wypłacana jest na rachunek wnioskodawcy, który widnieje w krajowym systemie ewidencji producentów. ARiMR zwraca się z prośbą do producentów rolnych, którzy zamierzają skorzystać z dopłat, aby sprawdzili poprawność i aktualność danych dotyczących rachunku. Można to zrobić logując się do platformy usług elektronicznych Agencji i wybierając z paska menu zakładkę „Mój profil”.

Jakie dane będą potrzebne do wniosku?

ARiMR udostępnia specjalny formularz wniosku o pomoc de minimis na zakup buhaja. Do wniosku należy dołączyć:

Dokument potwierdzający zakup buhaja;

Kopię świadectwa zootechnicznego;

Zaświadczenia dotyczące otrzymanej pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (również rozumianej jako pomoc otrzymana przez współmałżonka, jeśli pozostaje we wspólności majątkowej małżeńskiej) – które przyznane zostały producentowi w roku składania wniosku oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat podatkowych.

Można też złożyć wypełnione oświadczenie dotyczące otrzymanej pomocy de minimis (w sekcji VI wniosku).

Gdzie i do kiedy składać wniosek o dopłatę do buhaja?

Wnioski o przyznanie pomocy w ramach zakupu czystorasowego byka rasy mięsnej należy składać do właściwego terytorialnie biura powiatowego ARiMR. Można to zrobić osobiście, wysyłając wniosek pocztą, za pośrednictwem platformy ePuap lub mObywatel.

Termin składania wniosków kończy się w dniu 30 listopada 2025 roku.

źródła: ARiMR