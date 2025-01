Dopłaty do ubezpieczenia zwierząt gospodarskich. Kiedy można składać wnioski o wsparcie?

Wsparcie będzie udzielane w formie refundacji 70 proc. składki ubezpieczenia od ryzyka wystąpienia chorób zakaźnych tych zwierząt. Kto może sięgnąć po dopłaty?

O pomoc w ARiMR mogą ubiegać się rolnicy zajmujący się hodowlą trzody chlewnej, bydła, owiec, kóz, koni lub drobiu. Posiadane zwierzęta muszą być ubezpieczone od ryzyka zachorowania na co najmniej jedną z chorób zakaźnych, np. salmonellozę, chorobę niebieskiego języka, ASF, wysoce zjadliwą grypę ptaków. Wykaz chorób wskazuje § 2 ust.1 pkt 2 rozporządzenia MRiRW z 8 marca 2024 r.

ARMiR informuje, że wsparcie będzie udzielane w formie refundacji 70 proc. składki ubezpieczenia od ryzyka wystąpienia chorób zakaźnych tych zwierząt.

Warunkiem przyznania takiej pomocy będzie zawarcie w umowie ubezpieczenia lub polisie zapisu, z którego wynika, że wypłata odszkodowania nastąpi w przypadku wystąpienia ponad 20 proc. strat w produkcji zwierząt spowodowanych wystąpieniem co najmniej jednej ze wskazanych chorób zakaźnych. Istotne jest też to, że okres objęty ubezpieczeniem nie może rozpocząć się przed 1 stycznia 2024 r., a starającemu się o dofinansowanie nie przyznano innych dopłat do ubezpieczenia.

Rolnicy, którzy chcą ubiegać się o taką pomoc powinni m.in. posiadać prawo do dysponowania nieruchomością, na terenie której prowadzona jest działalność rolnicza. Ponadto dołączona do wniosku o dofinansowanie umowa lub polisa powinna obejmować ubezpieczenie co najmniej: 1000 sztuk rzeźnych: kurcząt, gęsi, kaczek, perlic, indyków lub drobiu nieśnego; ewentualnie 4 sztuk bydła, owiec, kóz lub koni lub 14 sztuk świń, podaje w komunikacie ARMIR.

Pomoc finansowana jest z budżetu Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027. Dopłaty do ubezpieczenia zwierząt gospodarskich są realizowane w ramach interwencji I.12.1 Zarządzanie ryzykiem. Cel szczegółowy obejmuje wspieranie godziwych dochodów gospodarstw i odporności sektora rolnictwa w całej Unii. Ponadto ma zwiększyć długoterminowe bezpieczeństwo żywnościowe oraz różnorodność w rolnictwie, a także zapewnić stabilność ekonomiczną produkcji rolnej w Unii.

Wnioski będzie można składać tylko elektronicznie. Rozpoczęcie naboru zaplanowano na 27 styczeń 2025 r.