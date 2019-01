Dopłaty do suszu ziemniaczanego…?

Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego wnioskuje o objęcie dopłatami produkcji ziemniaków przemysłowych przeznaczonych na susze ziemniaczane.

Zdaniem IRWŁ, system dopłat zarówno do ziemniaków skrobiowych, jak i suszu ziemniaczanego powinien polegać na dopłacie do tony wyprodukowanego ziemniaka przemysłowego, a nie do hektara upraw.

– Taki sposób dopłat pomoże rolnikom, którzy chcą się rozwijać, inwestować i dbać o wysokie plony z hektara. Przemysł skrobiowy, jak i suszowy, jest jedną z ostatnich gałęzi przemysłu ziemniaczanego pozostającą w polskich rękach, a także znaczącym eksporterem wykorzystującym polskie płody rolne – uzasadnia Bronisław Węglewski, prezes Izby rolniczej Województwa Łódzkiego.

Źródło: IRWŁ