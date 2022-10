Dopłaty do nawozów niemal wypłacone. Dobre tempo wypłat zaliczek dopłat bezpośrednich

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa do dnia 20 października wypłaciła pieniądze z tytułu dopłat do nawozów już niemal wszystkim rolnikom – czyli 418 tysiącom osób, które zostały zakwalifikowane do otrzymania wsparcia. Na konta rolników przelano już 2,615 mld zł.

Ogólna kwota przeznaczona na dofinansowanie zakupu “nawozów mineralnych innych niż wapno nawozowe i wapno nawozowe zawierające magnez” to 2,62 mld zł, z czego wynika, że część wniosków nie została jeszcze zrealizowana do końca. Jak wynika z komunikatu Agencji, “do obsłużenia zostały jeszcze wnioski, które wymagają złożenia wyjaśnień. Im rolnicy szybciej to zrobią tym szybciej dostaną pieniądze”. Problemem są także nieaktywne rachunki bankowe, z których pieniądze wracają na konto ARiMR – Agencja zwraca się z prośbą do rolników, by sprawdzali, czy podali właściwy numer rachunku.

Od 17 października ARiMR przekazuje również rolnikom zaliczki z tytułu dopłat bezpośrednich i płatności obszarowych z PROW za 2022 r. – w tegorocznej kampanii o dopłaty bezpośrednie ubiega się 1,265 mln rolników, na ten cel przeznaczone zostało ok. 16,96 mld zł. Do 20 października przelano już ponad 3,15 mld zł: niemal 306 tys. beneficjentów otrzymało płatności bezpośrednie na ponad 2,63 mld zł, natomiast w ramach płatności obszarowych z PROW 2014-2020 na konta 270 tys. gospodarzy przelano ok. 519 mln zł.

Realizacja zaliczek potrwa do końca listopada, natomiast 1 grudnia rozpocznie się przekazywanie pozostałych kwot płatności za 2022 r.